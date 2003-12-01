Моя думка - перед НовимРоком банки залучають макс. ліквідності (акційні новорічні депозити)
після НР і свят - мабуть піде на спад.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:10
Моя думка - перед НовимРоком банки залучають макс. ліквідності (акційні новорічні депозити)
після НР і свят - мабуть піде на спад.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:24
Толмача трэба позвать
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:07
Re: Байки про банки і не тільки....
У грецької комси легко отримати 18%. За що дискримінуєте?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:58
Винен. Каюсь.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:03
Руслан відстав...а Сосіс банка цілком...навіть 18% можливо вдасться піймати з щомісячною виплатою і поповненням.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:09
Шановний Клієнтаж за тлумача...добра душа.
А шо Вам розтлумачити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|