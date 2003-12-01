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Алексей77 написав:Господа! Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?
Стовпи Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500. Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000. Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000. Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років. Не стовпи Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні. Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть. В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.
Квесторе_поверніться написав:В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.
У грецької комси легко отримати 18%. За що дискримінуєте?
Винен. Каюсь.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Руслан відстав...а Сосіс банка цілком...навіть 18% можливо вдасться піймати з щомісячною виплатою і поповненням.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
ТИХИЙ написав:Ще забули: АбракадабраБанк і Абабагаламага
Зємєлю забув...немає в наших краях.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Алексей77 написав:Господа! Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?
Стовпи Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500. Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000. Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000. Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років. Не стовпи Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні. Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть. В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.
Толмача трэба позвать
Шановний Клієнтаж за тлумача...добра душа. А шо Вам розтлумачити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Минфин установил сегодня ставку размещения по коротким выпускам 77-105 дней на уровне 20,5%
Это дало эффект, по коротким выпускам удалось привлечь 11,3 млрд.грн . Всего удалось привлечь 20 млрд.грн.
Интересная деталь. Завтра Минфину надо погасить 4 млрд. А еще ранее в пятницу НБУ выдал кредиты рефинансирования трем банкам на 77 дней под 20% на сумму 6,3 млрд.грн.
Интересно, кто-же спасает Минфин ?
П.С. Еще интересный момент, Минфин предложил сразу 7 гривневых выпусков на продажу чего раньше не было. Причем в очень сжатом календарном отрезке 77,91,98 и 105 дней.Которые аккуратно ложатся под выборы ( посмотрите на даты погашения 6 марта 20 марта 27 марта 3 апреля
Алексей77 написав:Господа! Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?
Стовпи Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500. Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000. Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000. Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років. Не стовпи Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні. Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть. В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.
Алексей77 написав:Господа! Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?
Стовпи Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500. Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000. Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000. Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років. Не стовпи Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні. Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть. В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.