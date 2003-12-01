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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 338339340341>
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:10

  Алексей77 написав:Есть ли у коллег ожидание роста ставочек по долл. и гривне в первом полугодии? Или сейчас уже можно смело продлевать на год?


Моя думка - перед НовимРоком банки залучають макс. ліквідності (акційні новорічні депозити)
після НР і свят - мабуть піде на спад.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?

Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.

Толмача трэба позвать
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.

У грецької комси легко отримати 18%. За що дискримінуєте?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:58

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.

У грецької комси легко отримати 18%. За що дискримінуєте?

Винен. Каюсь.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:03

  greenozon написав:Алексей77

До списку вище із зашифрованними іменами банків я б ще додав від себе ці два -

банк Альянс
https://bankalliance.ua/pages/deposits/Тарифи%20по%20депозитам%2003.12.pdf

та банк РВС
http://rwsbank.com.ua/uk/Deposit%20programs

цікаві ставки і по гривні і по валюті

Руслан відстав...а Сосіс банка цілком...навіть 18% можливо вдасться піймати з щомісячною виплатою і поповненням.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  ТИХИЙ написав:Ще забули: АбракадабраБанк і Абабагаламага

Зємєлю забув...немає в наших краях.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:09

  kolyuchy написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?

Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.

Толмача трэба позвать

Шановний Клієнтаж за тлумача...добра душа.
А шо Вам розтлумачити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:55

Минфин поднял ставку привлечения до 20,5%

Минфин установил сегодня ставку размещения по коротким выпускам 77-105 дней на уровне 20,5%

Это дало эффект, по коротким выпускам удалось привлечь 11,3 млрд.грн . Всего удалось привлечь 20 млрд.грн.

Интересная деталь. Завтра Минфину надо погасить 4 млрд.
А еще ранее в пятницу НБУ выдал кредиты рефинансирования трем банкам на 77 дней под 20% на сумму 6,3 млрд.грн.

Интересно, кто-же спасает Минфин ?

П.С. Еще интересный момент, Минфин предложил сразу 7 гривневых выпусков на продажу чего раньше не было. Причем в очень сжатом календарном отрезке 77,91,98 и 105 дней.Которые аккуратно ложатся под выборы ( посмотрите на даты погашения
6 марта
20 марта
27 марта
3 апреля

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:07

  ТИХИЙ написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?

Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.

Ще забули: АбракадабраБанк і Абабагаламага 8)

Это кто-то с годами впадает в детство :)
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:08

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?

Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.



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