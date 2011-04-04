RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 338339340341
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:13

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  kolyuchy написав:
  Квесторе_поверніться написав:[quote="4529920:Алексей77"]Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?

Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.

Толмача трэба позвать

Шановний Клієнтаж за тлумача...добра душа.
А шо Вам розтлумачити?[/quote]Сосис банк?

Отправлено с моего SM-G960F через Tapatalk
kolyuchy
 
Повідомлень: 290
З нами з: 17.04.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:13

zzzzzz, не выяснили, кто там получал 6млрд рефинанса на 70 дней?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6821
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4455 раз.
Подякували: 1623 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:25

  Вкладчик1234 написав:zzzzzz, не выяснили, кто там получал 6млрд рефинанса на 70 дней?

Нет, не дал данные НБУ, может завтра даст. ( будет интересно , подозревают что будет Укргаз и Эксим )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29696
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2912 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:28

  Квесторе_поверніться написав:А шо Вам розтлумачити?


Колючий наверно имеет ввиду, что форум общий, а не междусобойчик. И если есть желание, то можно писать понятно для всех, а не только для избранных. Тем более что по буквам это еще может и сэкономить ресурс клавиатуры :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 933
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 338339340341
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 204571
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 73368
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 17394
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.