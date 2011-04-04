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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:13
Квесторе_поверніться написав: kolyuchy написав: Квесторе_поверніться написав:
[quote="4529920:Алексей77"]Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?
Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.
Толмача трэба позвать
Шановний Клієнтаж за тлумача...добра душа.
А шо Вам розтлумачити?[/quote]Сосис банк?
Отправлено с моего SM-G960F через Tapatalk
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:13
zzzzzz, не выяснили, кто там получал 6млрд рефинанса на 70 дней?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:25
Вкладчик1234 написав:zzzzzz,
не выяснили, кто там получал 6млрд рефинанса на 70 дней?
Нет, не дал данные НБУ, может завтра даст. ( будет интересно , подозревают что будет Укргаз и Эксим )
Живите своим умом!
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:28
Квесторе_поверніться написав:
А шо Вам розтлумачити?
Колючий наверно имеет ввиду, что форум общий, а не междусобойчик. И если есть желание, то можно писать понятно для всех, а не только для избранных. Тем более что по буквам это еще может и сэкономить ресурс клавиатуры
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