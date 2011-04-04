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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:13
zzzzzz, не выяснили, кто там получал 6млрд рефинанса на 70 дней?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:25
Нет, не дал данные НБУ, может завтра даст. ( будет интересно , подозревают что будет Укргаз и Эксим )
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:28
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:18
На это и был дипломатичный намек, но меня "зачистили"
З 01.07.2019 НБУ запроваджує оновлені вимоги щодо визначення банком під час розрахунку нормативів кредитного ризику групи пов’язаних контрагентів, які несуть спільний економічний ризик...
Наявність у банків значних концентрацій кредитного ризику стосовно окремих контрагентів можуть спричинити суттєву втрату капіталу банку внаслідок виникнення фінансових проблем у таких контрагентів. Якщо контрагенти пов’язані між собою юридично чи економічно, то за наявності проблем з виконанням своїх зобов’язань в одного контрагента з великою ймовірністю можуть виникнути аналогічні проблеми і в інших. Відповідно до нових вимог банки повинні визначати групу пов’язаних контрагентів за умови, що такі контрагенти пов’язані відносинами контролю або економічною залежністю. Це зобов’язує банки ретельно вивчати своїх контрагентів: їх структуру власності, бізнес-середовище, показники фінансової звітності тощо.
Національний банк також вживає подальших заходів у напрямку обмеження банками кредитування пов’язаних з банком осіб.
Так, запроваджується вимога зменшувати регулятивний капітал банку на суму перевищення фактичного значення сукупного обсягу заборгованості пов’язаних із банком осіб над максимально допустимим значенням обсягу такої заборгованості. Ця вимога набуває чинності через 30 днів із дня офіційного опублікування постанови.
ИМХО в 2019 вийдуть з гри ще ряд банків
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