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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 339340341342>
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:13

zzzzzz, не выяснили, кто там получал 6млрд рефинанса на 70 дней?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:25

  Вкладчик1234 написав:zzzzzz, не выяснили, кто там получал 6млрд рефинанса на 70 дней?

Нет, не дал данные НБУ, может завтра даст. ( будет интересно , подозревают что будет Укргаз и Эксим )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:28

  Квесторе_поверніться написав:А шо Вам розтлумачити?


Колючий наверно имеет ввиду, что форум общий, а не междусобойчик. И если есть желание, то можно писать понятно для всех, а не только для избранных. Тем более что по буквам это еще может и сэкономить ресурс клавиатуры :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:18

  l66 написав:
  ТИХИЙ написав:
  Квесторе_поверніться написав:Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.

Ще забули: АбракадабраБанк і Абабагаламага 8)

Это кто-то с годами впадает в детство :)

  kolyuchy написав:Толмача трэба позвать

  zzzzzz написав:Переведите пожалуйста.

На это и был дипломатичный намек, но меня "зачистили" 8)

З 01.07.2019 НБУ запроваджує оновлені вимоги щодо визначення банком під час розрахунку нормативів кредитного ризику групи пов’язаних контрагентів, які несуть спільний економічний ризик...
Наявність у банків значних концентрацій кредитного ризику стосовно окремих контрагентів можуть спричинити суттєву втрату капіталу банку внаслідок виникнення фінансових проблем у таких контрагентів. Якщо контрагенти пов’язані між собою юридично чи економічно, то за наявності проблем з виконанням своїх зобов’язань в одного контрагента з великою ймовірністю можуть виникнути аналогічні проблеми і в інших. Відповідно до нових вимог банки повинні визначати групу пов’язаних контрагентів за умови, що такі контрагенти пов’язані відносинами контролю або економічною залежністю. Це зобов’язує банки ретельно вивчати своїх контрагентів: їх структуру власності, бізнес-середовище, показники фінансової звітності тощо.
Національний банк також вживає подальших заходів у напрямку обмеження банками кредитування пов’язаних з банком осіб.
Так, запроваджується вимога зменшувати регулятивний капітал банку на суму перевищення фактичного значення сукупного обсягу заборгованості пов’язаних із банком осіб над максимально допустимим значенням обсягу такої заборгованості. Ця вимога набуває чинності через 30 днів із дня офіційного опублікування постанови. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=80928
ИМХО в 2019 вийдуть з гри ще ряд банків 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:22

  zzzzzz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?

Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.



Переведите пожалуйста.

Львів
Глобус
Альянс
Комінвест
Форвард
Скай
ТАС
УКрексім
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Мені в Будапешті і Чехії конвертувало через долар! Картки моно і приват.
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Visa или МС?
Валюта карты?
Оплата на кассе в какой валюте: кроны или в валюте карты?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?

Стовпи
Львов 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Глобус 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Альянс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Коминвестбанк, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.

Не стовпи
Форвард - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Скай банка балує відсотками кажуть.
В ТАС і Укрэксим ще є біля 18%, трішки менше.


6 мес
ПУМБ -18,3% полгода С бонусами Минфина
Юниверсал -18% С бонусами Минфина
Мега -17,6%
Агропросперити -17,6% С бонусами Минфина
РВС 17,5% -С бонусами Минфина

12 мес
Агропроспер С бонусами Минфина 18,2%
Глобус С бонусами Минфина 17,9-18,1% ( 1,5-2 года)
Юниверсал 18,65% С бонусами Минфина
ПУМБ 18,1% С бонусами Минфина
РВС 18% С бонусами Минфина
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:50

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:
  Квесторе_поверніться написав:Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.



Переведите пожалуйста.

Львів
Глобус
Альянс
Комінвест
Форвард
Скай
ТАС
УКрексім

Ну может же :lol: :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  Мизантрóп написав:Ну может же


а толку? это киевский расклад.
в моем пример доступен только Глобус, ТАС и Укрексим. Из них только Глобус оставил пожительные эмоции. ТАС уже на грани обслуживания , Укрексим - хл1в с бодающимися тёлками.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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