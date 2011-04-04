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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 гру, 2018 09:56
ФГВФО І НБУ ПРОДАЛИ АКТИВИ НА 6,8 МЛРД ГРН ЗА 2% ДЛЯ ЕКС-ГЛАВИ НАЦКОМФІНПОСЛУГ І АЛЬФА-БАНКУ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:14
Перед выборами авансируют целый квартал)
Пенсионеры получат к Новому году пенсии за декабрь и январь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:18
війна триває
ІВК vs НБУ
Национальный банк 18 декабря подал иск в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы против одного из бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Когда Петро решил не подписывать закон о Привате, в1н щось знав.
Чистеньким хочет выйти.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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