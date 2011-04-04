Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 гру, 2018 09:56
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:14
Пенсионеры получат к Новому году пенсии за декабрь и январь
Пенсионный фонд выплатит украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии – декабрьскую и за январь, как это было в 2017 году, чтобы перестраховаться от задержек пенсий в январе из-за праздников.
Об этом сообщает «Країна 24«. В Кабмине появился проект соответствующего постановления. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором «Укрпочта» и отделениями банков. В проекте уточняется, что такого рода маневр позволит сократить расходы госбюджета на 2019 год примерно на 30 млрд гривен. https://hvylya.net/news/digest/pensioneryi-poluchat-k-novomu-godu-pensii-za-dekabr-i-yanvar.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:18
війна триває
ІВК vs НБУ
Национальный банк 18 декабря подал иск в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы против одного из бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн.
https://finclub.net/news/nbu-podal-isk- ... skogo.html
greenozon
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:37
greenozon написав:
війна триває
Когда Петро решил не подписывать закон о Привате, в1н щось знав.
Чистеньким хочет выйти.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Сер 19 гру, 2018 19:31
greenozon написав:
Национальный банк 18 декабря подал иск в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы против одного из бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн.
Так он уже в Израиль переехал ...
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
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Додано: Сер 19 гру, 2018 19:38
Вкладчик1234 написав: Пенсионеры получат к Новому году пенсии за декабрь и январь
Пенсионный фонд выплатит украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии – декабрьскую и за январь, как это было в 2017 году, чтобы перестраховаться от задержек пенсий в январе из-за праздников.
Об этом сообщает «Країна 24«. В Кабмине появился проект соответствующего постановления. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором «Укрпочта» и отделениями банков. В проекте уточняется, что такого рода маневр позволит сократить расходы госбюджета на 2019 год примерно на 30 млрд гривен. https://hvylya.net/news/digest/pensioneryi-poluchat-k-novomu-godu-pensii-za-dekabr-i-yanvar.html
Это очень правильно.
Нужно скинуть доллар по схеме 6/6 а он все не растет... Пенсы помогут
Vial
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Додано: Сер 19 гру, 2018 19:54
Vial написав:
Пенсы помогут
увы, по субсидиям не очень гладко.
холода, морозно - расход газа , Облгазы слетели с котушек.
уже не до жиру
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Сер 19 гру, 2018 21:05
ФРС сегодня в очередной раз подняла учетную ставку до 2,5%
Сырьевые товары могут дешеветь. Это относится к металлу в т.ч.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 19 гру, 2018 22:55
А валюту никто в банки пристраивать не собирается? Где сейчас жирные проценты?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
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Додано: Сер 19 гру, 2018 23:05
zzzzzz написав:
6 мес
ПУМБ -18,3% полгода С бонусами Минфина
При вкладе от 200т, иначе 18%.
Black Jack - White Business
ruvex
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