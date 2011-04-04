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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 гру, 2018 07:35
ihorsic написав:
А валюту никто в банки пристраивать не собирается? Где сейчас жирные проценты?
Новости почитайте. Даже думать о этом забыл.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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