Новости почитайте. Даже думать о этом забыл.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 гру, 2018 07:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Новости почитайте. Даже думать о этом забыл.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:42
Додано: Чет 20 гру, 2018 14:36
Какие мысли по сроку? Полгода? Год?
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