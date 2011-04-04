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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 340341342343
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 07:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  ihorsic написав:А валюту никто в банки пристраивать не собирается? Где сейчас жирные проценты?


Новости почитайте. Даже думать о этом забыл.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:42

  ihorsic написав:А валюту никто в банки пристраивать не собирается? Где сейчас жирные проценты?

Альфа 5 - 6,5
Мегабанк 5,3
Укргазбанк 5,1
Укрэксимбанк 5
Прокредит 4,5
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:36

  Stringer написав:
  ihorsic написав:А валюту никто в банки пристраивать не собирается? Где сейчас жирные проценты?

Альфа 5 - 6,5
Мегабанк 5,3
Укргазбанк 5,1
Укрэксимбанк 5
Прокредит 4,5

Какие мысли по сроку? Полгода? Год?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:04

  Алексей77 написав:
  Stringer написав:
  ihorsic написав:А валюту никто в банки пристраивать не собирается? Где сейчас жирные проценты?

Альфа 5 - 6,5
Мегабанк 5,3
Укргазбанк 5,1
Укрэксимбанк 5
Прокредит 4,5

Какие мысли по сроку? Полгода? Год?

я написал банки, где на мой взгляд можно не меньше года
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:10

  Вкладчик1234 написав:Пенсионеры получат к Новому году пенсии за декабрь и январь
Пенсионный фонд выплатит украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии – декабрьскую и за январь, как это было в 2017 году, чтобы перестраховаться от задержек пенсий в январе из-за праздников.

Об этом сообщает «Країна 24«.

В Кабмине появился проект соответствующего постановления. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором «Укрпочта» и отделениями банков.

В проекте уточняется, что такого рода маневр позволит сократить расходы госбюджета на 2019 год примерно на 30 млрд гривен.

https://hvylya.net/news/digest/pensioneryi-poluchat-k-novomu-godu-pensii-za-dekabr-i-yanvar.html


Министерство опровергло информацию о 2 пенсиях в декабре

Украинские пенсионеры получат выплаты за декабрь в декабре 2018-го, за январь - в январе 2019-го.

"На днях некоторые средства массовой информации распространили ложное информацию о том, что в декабре будут выплачиваться пенсии за декабрь нынешнего и январь следующего года одним платежом, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

https://gazeta.ua/ru/articles/economics ... um=desktop
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  Stringer написав:Альфа 5 - 6,5
Мегабанк 5,3
Укргазбанк 5,1
Укрэксимбанк 5
Прокредит 4,5


неплохой выбор ! Можно и на 1 положить ..
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:19

Боня пропустите самые вкусные качели.
5% ГРЯЗНЫМИ - это не зароботок.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:23

  Stringer написав:
  vollena71 написав:
  Stringer написав:Да, я помню это обсуждение, только подтверждение этому не могу нигде найти

viewtopic.php?p=4506959#p4506959
только картинка на память осталась

Ага, весь Минфин облазил даже намёка, ни на акцию, ни на ее условия не нашёл

Так акция "черная пятница" была всего лишь два дня: 23 и 24 ноября. Только в эти два дня можно было оформить заявку на сайте Минфина.
А далее всё стандартно: в течение 30 дней со дня заявки открыть депозит и подтвердить его на сайте Минфина.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:32

  Goodman написав:Боня пропустите самые вкусные качели.
5% ГРЯЗНЫМИ - это не зароботок.


сейчас перебирать не проходится , хотя лично моя семья , на данный момент , держит валюту дома , в банке только гривны !
"Овчинка выделки не стоит" ( по валюте ) ...как-то так :|
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