Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 гру, 2018 07:35
ihorsic написав:
А валюту никто в банки пристраивать не собирается? Где сейчас жирные проценты?
Новости почитайте. Даже думать о этом забыл.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Чет 20 гру, 2018 11:42
ihorsic написав:
А валюту никто в банки пристраивать не собирается? Где сейчас жирные проценты?
Альфа 5 - 6,5
Мегабанк 5,3
Укргазбанк 5,1
Укрэксимбанк 5
Прокредит 4,5
Stringer
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:36
Stringer написав: ihorsic написав:
А валюту никто в банки пристраивать не собирается? Где сейчас жирные проценты?
Альфа 5 - 6,5
Мегабанк 5,3
Укргазбанк 5,1
Укрэксимбанк 5
Прокредит 4,5
Какие мысли по сроку? Полгода? Год?
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Алексей77
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:04
Алексей77 написав: Stringer написав: ihorsic написав:
А валюту никто в банки пристраивать не собирается? Где сейчас жирные проценты?
Альфа 5 - 6,5
Мегабанк 5,3
Укргазбанк 5,1
Укрэксимбанк 5
Прокредит 4,5
Какие мысли по сроку? Полгода? Год?
я написал банки, где на мой взгляд можно не меньше года
Stringer
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:10
Вкладчик1234 написав: Пенсионеры получат к Новому году пенсии за декабрь и январь
Пенсионный фонд выплатит украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии – декабрьскую и за январь, как это было в 2017 году, чтобы перестраховаться от задержек пенсий в январе из-за праздников.
Об этом сообщает «Країна 24«. В Кабмине появился проект соответствующего постановления. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором «Укрпочта» и отделениями банков. В проекте уточняется, что такого рода маневр позволит сократить расходы госбюджета на 2019 год примерно на 30 млрд гривен. https://hvylya.net/news/digest/pensioneryi-poluchat-k-novomu-godu-pensii-za-dekabr-i-yanvar.html
Министерство опровергло информацию о 2 пенсиях в декабре
Украинские пенсионеры получат выплаты за декабрь в декабре 2018-го, за январь - в январе 2019-го.
"На днях некоторые средства массовой информации распространили ложное информацию о том, что в декабре будут выплачиваться пенсии за декабрь нынешнего и январь следующего года одним платежом, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
https://gazeta.ua/ru/articles/economics ... um=desktop
Боня
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:12
Stringer написав:
Альфа 5 - 6,5
Мегабанк 5,3
Укргазбанк 5,1
Укрэксимбанк 5
Прокредит 4,5
неплохой выбор ! Можно и на 1 положить ..
Боня
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:19
Боня пропустите самые вкусные качели. 5% ГРЯЗНЫМИ - это не зароботок.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:23
Stringer написав: vollena71 написав: Stringer написав:
Да, я помню это обсуждение, только подтверждение этому не могу нигде найти
viewtopic.php?p=4506959#p4506959
только картинка на память осталась
Ага, весь Минфин облазил даже намёка, ни на акцию, ни на ее условия не нашёл
Так акция "черная пятница" была всего лишь два дня: 23 и 24 ноября. Только в эти два дня можно было оформить заявку на сайте Минфина.
А далее всё стандартно: в течение 30 дней со дня заявки открыть депозит и подтвердить его на сайте Минфина.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:32
Goodman написав: Боня
пропустите самые вкусные качели.
5% ГРЯЗНЫМИ - это не зароботок.
сейчас перебирать не проходится , хотя лично моя семья , на данный момент , держит валюту дома , в банке только гривны !
"Овчинка выделки не стоит" ( по валюте ) ...как-то так
Боня
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