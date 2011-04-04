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Министерство опровергло информацию о 2 пенсиях в декабре
Украинские пенсионеры получат выплаты за декабрь в декабре 2018-го, за январь - в январе 2019-го.
"На днях некоторые средства массовой информации распространили ложное информацию о том, что в декабре будут выплачиваться пенсии за декабрь нынешнего и январь следующего года одним платежом, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
Ага, весь Минфин облазил даже намёка, ни на акцию, ни на ее условия не нашёл
Так акция "черная пятница" была всего лишь два дня: 23 и 24 ноября. Только в эти два дня можно было оформить заявку на сайте Минфина. А далее всё стандартно: в течение 30 дней со дня заявки открыть депозит и подтвердить его на сайте Минфина.
Goodman написав:Боня пропустите самые вкусные качели. 5% ГРЯЗНЫМИ - это не зароботок.
сейчас перебирать не проходится , хотя лично моя семья , на данный момент , держит валюту дома , в банке только гривны ! "Овчинка выделки не стоит" ( по валюте ) ...как-то так
Я дома деньги не держу принципиально и всем всегда об этом говорю, и всем советую поступать так же - или платите за сейф, или копайте схованку (гемор ещё тот), или в разных банках - где под депозит 4-5%, а где со свободным доступом 1-2%. Держать деньги дома опасно для здоровья и благополучия семьи!