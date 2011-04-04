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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:42

Stringer
Полностью согласен: дома хранить серьёзные суммы - ещё то извращение...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:45

  Боня написав:
  Вкладчик1234 написав:Пенсионеры получат к Новому году пенсии за декабрь и январь
Пенсионный фонд выплатит украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии – декабрьскую и за январь, как это было в 2017 году, чтобы перестраховаться от задержек пенсий в январе из-за праздников.

Об этом сообщает «Країна 24«.

В Кабмине появился проект соответствующего постановления. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором «Укрпочта» и отделениями банков.

В проекте уточняется, что такого рода маневр позволит сократить расходы госбюджета на 2019 год примерно на 30 млрд гривен.

https://hvylya.net/news/digest/pensioneryi-poluchat-k-novomu-godu-pensii-za-dekabr-i-yanvar.html


Министерство опровергло информацию о 2 пенсиях в декабре

Украинские пенсионеры получат выплаты за декабрь в декабре 2018-го, за январь - в январе 2019-го.

"На днях некоторые средства массовой информации распространили ложное информацию о том, что в декабре будут выплачиваться пенсии за декабрь нынешнего и январь следующего года одним платежом, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

https://gazeta.ua/ru/articles/economics ... um=desktop
Да ,опровержение было но еду сегодня в тролейбусе и слышу разговор 2-х пенсионерок. Была в пенсионном и спрашивала про то как это будет. Ответили ,что будем выплачивать в декабре но только тем у кого выплаты до 10-го. "Верить ни кому нельзя, а мне можно."(с)Мюллер. :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  Stringer написав:или платите за сейф,
вы шутите ? А как , в случае чего , потом докажете что у вас там лежала энная сумма денег а не кирпичи , к примеру ?
Вы в сейфе храните под опись ?
Боня
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vorlon написав:дома хранить серьёзные суммы


серьёзные , это сколько ?
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:43

Я так понял в субботу банки в обычном режиме будут работать а потом 3 дня гулять?

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Живите своим умом!
zzzzzz
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