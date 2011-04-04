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Министерство опровергло информацию о 2 пенсиях в декабре
Украинские пенсионеры получат выплаты за декабрь в декабре 2018-го, за январь - в январе 2019-го.
"На днях некоторые средства массовой информации распространили ложное информацию о том, что в декабре будут выплачиваться пенсии за декабрь нынешнего и январь следующего года одним платежом, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
Да ,опровержение было но еду сегодня в тролейбусе и слышу разговор 2-х пенсионерок. Была в пенсионном и спрашивала про то как это будет. Ответили ,что будем выплачивать в декабре но только тем у кого выплаты до 10-го. "Верить ни кому нельзя, а мне можно."(с)Мюллер.