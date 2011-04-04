Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 гру, 2018 18:42
Stringer Полностью согласен: дома хранить серьёзные суммы - ещё то извращение...
Vorlon
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:45
Боня написав: Вкладчик1234 написав: Пенсионеры получат к Новому году пенсии за декабрь и январь
Пенсионный фонд выплатит украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии – декабрьскую и за январь, как это было в 2017 году, чтобы перестраховаться от задержек пенсий в январе из-за праздников.
Об этом сообщает «Країна 24«. В Кабмине появился проект соответствующего постановления. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором «Укрпочта» и отделениями банков. В проекте уточняется, что такого рода маневр позволит сократить расходы госбюджета на 2019 год примерно на 30 млрд гривен. https://hvylya.net/news/digest/pensioneryi-poluchat-k-novomu-godu-pensii-za-dekabr-i-yanvar.html
Министерство опровергло информацию о 2 пенсиях в декабре
Украинские пенсионеры получат выплаты за декабрь в декабре 2018-го, за январь - в январе 2019-го.
"На днях некоторые средства массовой информации распространили ложное информацию о том, что в декабре будут выплачиваться пенсии за декабрь нынешнего и январь следующего года одним платежом, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
https://gazeta.ua/ru/articles/economics ... um=desktop
Да ,опровержение было но еду сегодня в тролейбусе и слышу разговор 2-х пенсионерок. Была в пенсионном и спрашивала про то как это будет. Ответили ,что будем выплачивать в декабре но только тем у кого выплаты до 10-го. "Верить ни кому нельзя, а мне можно."(с)Мюллер.
Дядя Дима
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:52
Stringer написав:
или платите за сейф,
вы шутите ? А как , в случае чего , потом докажете что у вас там лежала энная сумма денег а не кирпичи , к примеру ?
Вы в сейфе храните под опись ?
Боня
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:53
Vorlon написав:
дома хранить серьёзные суммы
серьёзные , это сколько ?
Боня
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:43
Я так понял в субботу банки в обычном режиме будут работать а потом 3 дня гулять?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:49
Боня Это противоположная для несерьезной.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:11
Боня написав: Stringer написав:
или платите за сейф,
вы шутите ? А как , в случае чего , потом докажете что у вас там лежала энная сумма денег а не кирпичи , к примеру ?
Вы в сейфе храните под опись ?
Не понял кому нужно что доказывать? И в случае чего?
Stringer
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:45
Stringer банку конечно, в случае пропажи денег из сейфа. Таких случаев сейчас почастішало как говорят журналюги. Поэтому у меня всё в банках, но на счетах со свободным снятием пусть даже под мизерный %
Кассандра
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:51
Кассандра У вас до миллиона или свыше?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:13
Investor_K
меньше конечно, несколько десятков косых в гривне на текущие расходы - остальное конечно на срочных вкладах. Ваш вопрос был бы хорош для бизнесвумен, а я простая домохозяйка
Востаннє редагувалось
Кассандра
в П'ят 21 гру, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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