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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 342343344345
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:22

  Кассандра написав:Stringer банку конечно, в случае пропажи денег из сейфа. Таких случаев сейчас почастішало как говорят журналюги. Поэтому у меня всё в банках, но на счетах со свободным снятием пусть даже под мизерный %

Тю, ежедневно в дтп гибнет сотни людей, на улицу не выходить?
Случаи ограбления ячеек настолько единичны, что не перекрывают статистическую погрешность - их настолько мало, что о каждом таком случае, как и о каждой авиакатастрофе, говорится во всех сми.
Ну и диверсификация наше все, поэтому я не ограничиваю себя одним интструментом
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:33

Stringer ну, хозяин - барин как говорится, это я к тому что о вкусах не спорят :roll:
я после попадания на деньги( залог за ключи, невыбранная абонка) при работе с сейфами уже некоторых даже ликвидированных банков, которые не были на дне рейтинга, пришла к выводу что ячейки - хороший инструментарий, но пока не для нашей БС. Но это моё мнение и его никому не навязываю :idea:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:59

  Кассандра написав:Stringer ну, хозяин - барин как говорится, это я к тому что о вкусах не спорят :roll:
я после попадания на деньги( залог за ключи, невыбранная абонка) при работе с сейфами уже некоторых даже ликвидированных банков, которые не были на дне рейтинга, пришла к выводу что ячейки - хороший инструментарий, но пока не для нашей БС. Но это моё мнение и его никому не навязываю :idea:


залог за ключи в Дельте остался, на седьмую очередь пошел, обидно конечно.

С другой стороны, заказывая большую сумму к выдаче в банке, то как это происходит - манагер звонит, зав. отделения заказывает в головном офисе, едет машина, назначают время в кассе, и вот все эти полтора десятка людей осведомлены что вы - Иванов Сергей Петрович, проживающий по адресу тыры-пыры квартира 132 повезет во вторник в 14:00 к себе домой, ну скажем 50 тысяч долларов а это зарплата за 10 лет у этого кассира или вот 3х-комнатная квартира охранника, и вот что, отвезли вы домой ваши деньги, и знаете про эти вот пятнадцать голодных пар глаз у себя за спиной :shock: и будете потом спать спокойно на "матрасе"?!!


Дело вкуса конечно. :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:59

Re: Байки про банки і не тільки....

Судя по таким % на гривну девал не загорами
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:15

  Stringer написав:
  Кассандра написав:Stringer банку конечно, в случае пропажи денег из сейфа. Таких случаев сейчас почастішало как говорят журналюги. Поэтому у меня всё в банках, но на счетах со свободным снятием пусть даже под мизерный %

Тю, ежедневно в дтп гибнет сотни людей, на улицу не выходить?
Случаи ограбления ячеек настолько единичны, что не перекрывают статистическую погрешность - их настолько мало, что о каждом таком случае, как и о каждой авиакатастрофе, говорится во всех сми.
Ну и диверсификация наше все, поэтому я не ограничиваю себя одним интструментом

Немного статистики
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/01/1/7167257/
Сегодня вероятность того, что на пассажирском рейсе случится авиакатастрофа, составляет 1 к 9,2 миллиона.

Так что лучше летать самолетами и хранить деньги в сейфе, чем другие способы передвижения и хранения.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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