Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:59

Кассандра написав: Stringer ну, хозяин - барин как говорится, это я к тому что о вкусах не спорят

я после попадания на деньги( залог за ключи, невыбранная абонка) при работе с сейфами уже некоторых даже ликвидированных банков, которые не были на дне рейтинга, пришла к выводу что ячейки - хороший инструментарий, но пока не для нашей БС. Но это моё мнение и его никому не навязываю ну, хозяин - барин как говорится, это я к тому что о вкусах не спорятя после попадания на деньги( залог за ключи, невыбранная абонка) при работе с сейфами уже некоторых даже ликвидированных банков, которые не были на дне рейтинга, пришла к выводу что ячейки - хороший инструментарий, но пока не для нашей БС. Но это моё мнение и его никому не навязываю

залог за ключи в Дельте остался, на седьмую очередь пошел, обидно конечно.С другой стороны, заказывая большую сумму к выдаче в банке, то как это происходит - манагер звонит, зав. отделения заказывает в головном офисе, едет машина, назначают время в кассе, и вот все эти полтора десятка людей осведомлены что вы - Иванов Сергей Петрович, проживающий по адресу тыры-пыры квартира 132 повезет во вторник в 14:00 к себе домой, ну скажем 50 тысяч долларов а это зарплата за 10 лет у этого кассира или вот 3х-комнатная квартира охранника, и вот что, отвезли вы домой ваши деньги, и знаете про эти вот пятнадцать голодных пар глаз у себя за спинойи будете потом спать спокойно на "матрасе"?!!Дело вкуса конечно.