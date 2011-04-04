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Кассандра написав:Stringer банку конечно, в случае пропажи денег из сейфа. Таких случаев сейчас почастішало как говорят журналюги. Поэтому у меня всё в банках, но на счетах со свободным снятием пусть даже под мизерный %
Тю, ежедневно в дтп гибнет сотни людей, на улицу не выходить? Случаи ограбления ячеек настолько единичны, что не перекрывают статистическую погрешность - их настолько мало, что о каждом таком случае, как и о каждой авиакатастрофе, говорится во всех сми. Ну и диверсификация наше все, поэтому я не ограничиваю себя одним интструментом
Stringer ну, хозяин - барин как говорится, это я к тому что о вкусах не спорят я после попадания на деньги( залог за ключи, невыбранная абонка) при работе с сейфами уже некоторых даже ликвидированных банков, которые не были на дне рейтинга, пришла к выводу что ячейки - хороший инструментарий, но пока не для нашей БС. Но это моё мнение и его никому не навязываю
Кассандра написав:Stringer ну, хозяин - барин как говорится, это я к тому что о вкусах не спорят я после попадания на деньги( залог за ключи, невыбранная абонка) при работе с сейфами уже некоторых даже ликвидированных банков, которые не были на дне рейтинга, пришла к выводу что ячейки - хороший инструментарий, но пока не для нашей БС. Но это моё мнение и его никому не навязываю
залог за ключи в Дельте остался, на седьмую очередь пошел, обидно конечно.
С другой стороны, заказывая большую сумму к выдаче в банке, то как это происходит - манагер звонит, зав. отделения заказывает в головном офисе, едет машина, назначают время в кассе, и вот все эти полтора десятка людей осведомлены что вы - Иванов Сергей Петрович, проживающий по адресу тыры-пыры квартира 132 повезет во вторник в 14:00 к себе домой, ну скажем 50 тысяч долларов а это зарплата за 10 лет у этого кассира или вот 3х-комнатная квартира охранника, и вот что, отвезли вы домой ваши деньги, и знаете про эти вот пятнадцать голодных пар глаз у себя за спиной и будете потом спать спокойно на "матрасе"?!!
Дело вкуса конечно.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Кассандра написав:Stringer банку конечно, в случае пропажи денег из сейфа. Таких случаев сейчас почастішало как говорят журналюги. Поэтому у меня всё в банках, но на счетах со свободным снятием пусть даже под мизерный %
Тю, ежедневно в дтп гибнет сотни людей, на улицу не выходить? Случаи ограбления ячеек настолько единичны, что не перекрывают статистическую погрешность - их настолько мало, что о каждом таком случае, как и о каждой авиакатастрофе, говорится во всех сми. Ну и диверсификация наше все, поэтому я не ограничиваю себя одним интструментом
Stringer написав:Не понял кому нужно что доказывать? И в случае чего?
в случае ограбления банковской ячейки ? Вы что , только родились , сми не читаете , не смотрите ? Описи ведь никакой нет !
5. Говорят, защититься от кражи из банковской ячейки можно, составив опись содержимого сейфа. Предлагают ли украинские банки такую услугу?
Отвечает начальник управления розничного бизнеса OTP Bank Алексей Руднев:
Украинские банки НЕ предлагают такой услуги. По нашему законодательству и банковским стандартам банк не имеет права знать о содержимом ячеек, даже если это просто наличные деньги. Кроме того, при размещении в ячейке, например, банковских металлов, ювелирных изделий и предметов искусства, для составления описи эти предметы нужно оценить и провести экспертизу с привлечением оценщиков (ювелиров, искусствоведов), а это очень дорого.
Странно этого не знать .
Сам банк не несет никакой ответственности за объект хранения. Ведь охраняемый товар никто не оценивает .
По данным реестра судебных решений только за шесть месяцев прошлого года, в банках Киева произошло 22 случая вскрытия ячеек посторонними людьми. Атаке воров подверглись даже крупные учреждения с солидной репутацией. Во всех уголовных делах фигурирует одна схема: преступники с поддельными документами проникали в депозитарии - помещения для хранения индивидуальных банковских сейфов, и с помощью подбора ключей вскрывали ячейки клиентов, воровали деньги и ценности. В некоторых случаях один и тот же банк атаковали дважды в течение суток, а иногда в один день грабители опустошали ячейки в разных банках с промежутком в несколько часов.
Стоит отметить, что в Украине ни один договор аренды сейфа не предусматривает ответственность банка на случай кражи из ячейки. В банках аргументируют это тем, что содержимое сейфа - конфиденциальная информация, и доказать, что именно клиент разместил в ячейке - невозможно.