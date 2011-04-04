Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:36

В "Укрэксимбанке" проблемные кредиты составляют 85 миллиардов гривен при общих активах 230 миллиардов гривен.



В "Ощадбанке" – 105 миллиардов гривен "проблемки" при общих активах 298 миллиардов гривен.



В "ПриватБанке" проблемные кредиты составляют 244,5 миллиардов гривен при общих активах 518 миллиардов гривен.