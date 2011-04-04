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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 343344345346
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:52

Кассандра
а я в АБанці косив валюту під 12% (чи навіть 12 і пів)
і в ПБ десь так (до націоналізації)

:lol:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 03:37

Re: Байки про банки і не тільки....

А что слышно по поводу поднятия лимита сумм выплат фонда , в конце года обещали подать уже оформленную законодательную инициативу - но что то никаких телодвижений не видно ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:07

  Surfer написав:А что слышно по поводу поднятия лимита сумм выплат фонда , в конце года обещали подать уже оформленную законодательную инициативу - но что то никаких телодвижений не видно ?

Обицянки-цяцянки как обычно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:48

https://minfin.com.ua/ua/2018/12/21/36076548/
Тут пишуть про П2П з карт Простір - де це працює?
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:35

Господа, подскажите по какому МСС идет пополнение кошелька на сайте Изипэй - коммуналка или по другому?
tano
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:07

  Кассандра написав:greenozon да были времена - у меня в Хрещатике под 32% гривна лежала год :roll:


Я тоже однажды в казино выиграл
Scholar
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:10

  Scholar написав:
  Кассандра написав:greenozon да были времена - у меня в Хрещатике под 32% гривна лежала год :roll:


Я тоже однажды в казино выиграл

Скільки часу капав прОцент 32 і на скільки за цей час виріс долар?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:30

  Goodman написав:В "Укрэксимбанке" проблемные кредиты составляют 85 миллиардов гривен при общих активах 230 миллиардов гривен.

В "Ощадбанке" – 105 миллиардов гривен "проблемки" при общих активах 298 миллиардов гривен.

В "ПриватБанке" проблемные кредиты составляют 244,5 миллиардов гривен при общих активах 518 миллиардов гривен.

а сколько у них обязательств?
сколько они должны физлицам + юрлицам ?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  J написав:а сколько у них обязательств?
сколько они должны физлицам + юрлицам ?


Так глубоко не задумывался , боюсь будет голова болеть.
Выбрал меньшую из зол - все вытянул с Ощада и Привата и занес в Укрексим.
Отток депо за 4 квартал 2018 году в Ощаде НЕИМОВЕРНЫЙ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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