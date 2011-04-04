Кассандра
а я в АБанці косив валюту під 12% (чи навіть 12 і пів)
і в ПБ десь так (до націоналізації)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:52
Кассандра
а я в АБанці косив валюту під 12% (чи навіть 12 і пів)
і в ПБ десь так (до націоналізації)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 22 гру, 2018 03:37
Re: Байки про банки і не тільки....
А что слышно по поводу поднятия лимита сумм выплат фонда , в конце года обещали подать уже оформленную законодательную инициативу - но что то никаких телодвижений не видно ?
Додано: Суб 22 гру, 2018 09:07
Обицянки-цяцянки как обычно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:48
Тут пишуть про П2П з карт Простір - де це працює?
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Додано: Суб 22 гру, 2018 12:35
Господа, подскажите по какому МСС идет пополнение кошелька на сайте Изипэй - коммуналка или по другому?
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:07
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:10
Скільки часу капав прОцент 32 і на скільки за цей час виріс долар?
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:30
а сколько у них обязательств?
сколько они должны физлицам + юрлицам ?
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Так глубоко не задумывался , боюсь будет голова болеть.
Выбрал меньшую из зол - все вытянул с Ощада и Привата и занес в Укрексим.
Отток депо за 4 квартал 2018 году в Ощаде НЕИМОВЕРНЫЙ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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