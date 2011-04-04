J написав:Goodman написав:В "Укрэксимбанке" проблемные кредиты составляют 85 миллиардов гривен при общих активах 230 миллиардов гривен.
В "Ощадбанке" – 105 миллиардов гривен "проблемки" при общих активах 298 миллиардов гривен.
В "ПриватБанке" проблемные кредиты составляют 244,5 миллиардов гривен при общих активах 518 миллиардов гривен.
а сколько у них обязательств?
сколько они должны физлицам + юрлицам ?
Це не так важливо. Сіма і Пишка визлядають більшими бодрячками від Бегемота.
Але ж без нього важко обійтися.