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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 344345346347
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:44

  J написав:
  Goodman написав:В "Укрэксимбанке" проблемные кредиты составляют 85 миллиардов гривен при общих активах 230 миллиардов гривен.

В "Ощадбанке" – 105 миллиардов гривен "проблемки" при общих активах 298 миллиардов гривен.

В "ПриватБанке" проблемные кредиты составляют 244,5 миллиардов гривен при общих активах 518 миллиардов гривен.

а сколько у них обязательств?
сколько они должны физлицам + юрлицам ?

Це не так важливо. Сіма і Пишка визлядають більшими бодрячками від Бегемота.
Але ж без нього важко обійтися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:39

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  Scholar написав:
  Кассандра написав:greenozon да были времена - у меня в Хрещатике под 32% гривна лежала год :roll:


Я тоже однажды в казино выиграл

Скільки часу капав прОцент 32 і на скільки за цей час виріс долар?

точно помню, что год лежало несколько депо общей суммой в районе 100к грн. А несколько потому, что депо на 32 давали только при продлении депозитов, которые заканчивались. Просто повезло, потому что временное окно было небольшим что-то в районе месяца. Последний депо я уже продляла под 28% годовых. Курс доллара не помню, но сильного девала точно не было. давно это было :roll:
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