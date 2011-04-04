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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:44
J написав: Goodman написав:
В "Укрэксимбанке" проблемные кредиты составляют 85 миллиардов гривен при общих активах 230 миллиардов гривен.
В "Ощадбанке" – 105 миллиардов гривен "проблемки" при общих активах 298 миллиардов гривен.
В "ПриватБанке" проблемные кредиты составляют 244,5 миллиардов гривен при общих активах 518 миллиардов гривен.
а сколько у них обязательств?
сколько они должны физлицам + юрлицам ?
Це не так важливо. Сіма і Пишка визлядають більшими бодрячками від Бегемота.
Але ж без нього важко обійтися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 23:39
Квесторе_поверніться написав: Scholar написав: Кассандра написав:greenozon
да были времена - у меня в Хрещатике под 32% гривна лежала год
Я тоже однажды в казино выиграл
Скільки часу капав прОцент 32 і на скільки за цей час виріс долар?
точно помню, что год лежало несколько депо общей суммой в районе 100к грн. А несколько потому, что депо на 32 давали только при продлении депозитов, которые заканчивались. Просто повезло, потому что временное окно было небольшим что-то в районе месяца. Последний депо я уже продляла под 28% годовых. Курс доллара не помню, но сильного девала точно не было. давно это было
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Додано: Нед 23 гру, 2018 01:16
Surfer написав:
А что слышно по поводу поднятия лимита сумм выплат фонда ,
а зачем ? Подавляющее большинство депо , выплачиваемых из ФГВ , вполне вписываются в существующие нормы лимита .
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Додано: Нед 23 гру, 2018 02:55
Боня написав: Surfer написав:
А что слышно по поводу поднятия лимита сумм выплат фонда ,
а зачем ? Подавляющее большинство депо , выплачиваемых из ФГВ , вполне вписываются в существующие нормы лимита .
"ветер дует потому что деревья качаются"
Многие вынуждены разбивать депо в пределах лимита - муторное это дело
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