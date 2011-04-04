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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 344345346347
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:44

  J написав:
  Goodman написав:В "Укрэксимбанке" проблемные кредиты составляют 85 миллиардов гривен при общих активах 230 миллиардов гривен.

В "Ощадбанке" – 105 миллиардов гривен "проблемки" при общих активах 298 миллиардов гривен.

В "ПриватБанке" проблемные кредиты составляют 244,5 миллиардов гривен при общих активах 518 миллиардов гривен.

а сколько у них обязательств?
сколько они должны физлицам + юрлицам ?

Це не так важливо. Сіма і Пишка визлядають більшими бодрячками від Бегемота.
Але ж без нього важко обійтися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Scholar написав:
  Кассандра написав:greenozon да были времена - у меня в Хрещатике под 32% гривна лежала год :roll:


Я тоже однажды в казино выиграл

Скільки часу капав прОцент 32 і на скільки за цей час виріс долар?

точно помню, что год лежало несколько депо общей суммой в районе 100к грн. А несколько потому, что депо на 32 давали только при продлении депозитов, которые заканчивались. Просто повезло, потому что временное окно было небольшим что-то в районе месяца. Последний депо я уже продляла под 28% годовых. Курс доллара не помню, но сильного девала точно не было. давно это было :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 01:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Surfer написав:А что слышно по поводу поднятия лимита сумм выплат фонда ,
а зачем ? Подавляющее большинство депо , выплачиваемых из ФГВ , вполне вписываются в существующие нормы лимита .
Боня
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 02:55

  Боня написав:
  Surfer написав:А что слышно по поводу поднятия лимита сумм выплат фонда ,
а зачем ? Подавляющее большинство депо , выплачиваемых из ФГВ , вполне вписываются в существующие нормы лимита .


"ветер дует потому что деревья качаются"

Многие вынуждены разбивать депо в пределах лимита - муторное это дело
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 05:43

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Заніс в 4 кварталі троха валюти в Мій банк...підставив плече.


Вот не самое удачное время.

Смена политического лидера.
Смена концепции развития банка (то что теперича, ведет вникуда).
Самый большой объем выплат МВФ падает на 2019 год — почти 1,9 млрд долларов,

ЗЫ Вот Вашими $ и отдадут. (шутка)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:20

  Surfer написав:
  Боня написав:
  Surfer написав:А что слышно по поводу поднятия лимита сумм выплат фонда ,
а зачем ? Подавляющее большинство депо , выплачиваемых из ФГВ , вполне вписываются в существующие нормы лимита .


"ветер дует потому что деревья качаются"

Многие вынуждены разбивать депо в пределах лимита - муторное это дело


+100пудово. Давно просится 400кгрн или 800 кгрн, как предел всех мечтаний...
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:47

  Surfer написав:
  Боня написав:
  Surfer написав:А что слышно по поводу поднятия лимита сумм выплат фонда ,
а зачем ? Подавляющее большинство депо , выплачиваемых из ФГВ , вполне вписываются в существующие нормы лимита .


"ветер дует потому что деревья качаются"

Многие вынуждены разбивать депо в пределах лимита - муторное это дело


Был бы лимит 20к - большинство депо и туда бы вписывались. :mrgreen: Только денег в БС было бы на порядок меньше (кроме Ощада).
tano
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:24

Для загального розуміння речей -

.........
ставки по депозитам в Bank of America:
обычный депозит - 0,03% ГОДОВЫХ, максимум
0,06% - если "платиновый уровень"
Депо сертификат - 0,03-0,75% (последнее - если класть лям на 10 лет)
И куча возможных комиссий (за ведение счета и т.д.).
Инфляция в США в 2017 - 2,11%
.........

ОтакоЄ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:обычный депозит - 0,03% ГОДОВЫХ, максимум
0,06% - если "платиновый уровень"
Депо сертификат - 0,03-0,75% (последнее - если класть лям на 10 лет)

В гривні?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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