greenozon Credit Agricole Credit Agricole
«Срочный»
Дополнительные условия
0,01
ставка, %
доллар США
валюта
в конце срока
выплата процентов
1 000,00
мин. сумма
1 год
срок
У нас круче
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:42
greenozon Credit Agricole Credit Agricole
«Срочный»
Дополнительные условия
0,01
ставка, %
доллар США
валюта
в конце срока
выплата процентов
1 000,00
мин. сумма
1 год
срок
У нас круче
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:57
Re: Байки про банки і не тільки....
это ни о чём , не корректное сравнение , там граждане на другом приумножают средства - фондовый рынок , там в банках деньги просто хранят . В отличии от нашей ситуации .
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:09
Там в банках можно получать по сберегательным счётам 2.35% годовых в американской валюте со свободным пополнением и снятием без месячных абонплат и гарантией $100.000
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:15
Re: Байки про банки і не тільки....
так чого ж ви не хоститесь там, а ничкаєтесь по ВТБ-ках вкраїнськхи
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|