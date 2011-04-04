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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:42
greenozon
Credit Agricole Credit Agricole
«Срочный»
Дополнительные условия
0,01
ставка, %
доллар США
валюта
в конце срока
выплата процентов
1 000,00
мин. сумма
1 год
срок
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:53
Surfer написав:
Многие вынуждены разбивать депо в пределах лимита - муторное это дело
это понятно , но всё же думаю это не такая уж и проблема , муторное - зато в случае чего , всё получите .
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:57
greenozon написав:
Для загального розуміння речей -
.........
ставки по депозитам в Bank of America:
обычный депозит - 0,03% ГОДОВЫХ, максимум
0,06% - если "платиновый уровень"
Депо сертификат - 0,03-0,75% (последнее - если класть лям на 10 лет)
И куча возможных комиссий (за ведение счета и т.д.).
Инфляция в США в 2017 - 2,11%
.........
ОтакоЄ
это ни о чём , не корректное сравнение , там граждане на другом приумножают средства - фондовый рынок , там в банках деньги просто хранят . В отличии от нашей ситуации .
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:09
Боня написав: greenozon написав:
Для загального розуміння речей -
.........
ставки по депозитам в Bank of America:
обычный депозит - 0,03% ГОДОВЫХ, максимум
0,06% - если "платиновый уровень"
Депо сертификат - 0,03-0,75% (последнее - если класть лям на 10 лет)
И куча возможных комиссий (за ведение счета и т.д.).
Инфляция в США в 2017 - 2,11%
.........
ОтакоЄ
это ни о чём , не корректное сравнение , там граждане на другом приумножают средства - фондовый рынок , там в банках деньги просто хранят . В отличии от нашей ситуации .
Там в банках можно получать по сберегательным счётам 2.35% годовых в американской валюте со свободным пополнением и снятием без месячных абонплат и гарантией $100.000
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Нед 23 гру, 2018 21:22
greenozon написав: Ukrainian написав:
Там в банках можно получать по сберегательным счётам 2.35% годовых в американской валюте со свободным пополнением и снятием без месячных абонплат и гарантией $100.000
так чого ж ви не хоститесь там, а ничкаєтесь по ВТБ-ках вкраїнськхи
ВТБ платив 10% в свій час
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Пон 24 гру, 2018 11:55
Ukrainian написав: greenozon написав: Ukrainian написав:
Там в банках можно получать по сберегательным счётам 2.35% годовых в американской валюте со свободным пополнением и снятием без месячных абонплат и гарантией $100.000
так чого ж ви не хоститесь там, а ничкаєтесь по ВТБ-ках вкраїнськхи
ВТБ платив 10% в свій час
Ну от и доплатился
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