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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 345346347348
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:42

greenozon Credit Agricole Credit Agricole

«Срочный»

Дополнительные условия
0,01 :shock:
ставка, %
доллар США
валюта
в конце срока
выплата процентов
1 000,00
мин. сумма
1 год
срок
У нас круче :D
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  Surfer написав:Многие вынуждены разбивать депо в пределах лимита - муторное это дело
это понятно , но всё же думаю это не такая уж и проблема , муторное - зато в случае чего , всё получите .
Боня
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Для загального розуміння речей -

.........
ставки по депозитам в Bank of America:
обычный депозит - 0,03% ГОДОВЫХ, максимум
0,06% - если "платиновый уровень"
Депо сертификат - 0,03-0,75% (последнее - если класть лям на 10 лет)
И куча возможных комиссий (за ведение счета и т.д.).
Инфляция в США в 2017 - 2,11%
.........

ОтакоЄ


это ни о чём , не корректное сравнение , там граждане на другом приумножают средства - фондовый рынок , там в банках деньги просто хранят . В отличии от нашей ситуации .
Боня
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:09

  Боня написав:
  greenozon написав:Для загального розуміння речей -

.........
ставки по депозитам в Bank of America:
обычный депозит - 0,03% ГОДОВЫХ, максимум
0,06% - если "платиновый уровень"
Депо сертификат - 0,03-0,75% (последнее - если класть лям на 10 лет)
И куча возможных комиссий (за ведение счета и т.д.).
Инфляция в США в 2017 - 2,11%
.........

ОтакоЄ


это ни о чём , не корректное сравнение , там граждане на другом приумножают средства - фондовый рынок , там в банках деньги просто хранят . В отличии от нашей ситуации .

Там в банках можно получать по сберегательным счётам 2.35% годовых в американской валюте со свободным пополнением и снятием без месячных абонплат и гарантией $100.000
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Там в банках можно получать по сберегательным счётам 2.35% годовых в американской валюте со свободным пополнением и снятием без месячных абонплат и гарантией $100.000


так чого ж ви не хоститесь там, а ничкаєтесь по ВТБ-ках вкраїнськхи :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:22

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:Там в банках можно получать по сберегательным счётам 2.35% годовых в американской валюте со свободным пополнением и снятием без месячных абонплат и гарантией $100.000


так чого ж ви не хоститесь там, а ничкаєтесь по ВТБ-ках вкраїнськхи :)

ВТБ платив 10% в свій час
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:55

  Ukrainian написав:
  greenozon написав:
  Ukrainian написав:Там в банках можно получать по сберегательным счётам 2.35% годовых в американской валюте со свободным пополнением и снятием без месячных абонплат и гарантией $100.000


так чого ж ви не хоститесь там, а ничкаєтесь по ВТБ-ках вкраїнськхи :)

ВТБ платив 10% в свій час

Ну от и доплатился :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:ВТБ платив 10% в свій час

А яким останнім прОцентом Вас спокусив супостат?
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