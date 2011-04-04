Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
greenozon написав:Для загального розуміння речей -
......... ставки по депозитам в Bank of America: обычный депозит - 0,03% ГОДОВЫХ, максимум 0,06% - если "платиновый уровень" Депо сертификат - 0,03-0,75% (последнее - если класть лям на 10 лет) И куча возможных комиссий (за ведение счета и т.д.). Инфляция в США в 2017 - 2,11% .........
ОтакоЄ
это ни о чём , не корректное сравнение , там граждане на другом приумножают средства - фондовый рынок , там в банках деньги просто хранят . В отличии от нашей ситуации .
greenozon написав:Для загального розуміння речей -
......... ставки по депозитам в Bank of America: обычный депозит - 0,03% ГОДОВЫХ, максимум 0,06% - если "платиновый уровень" Депо сертификат - 0,03-0,75% (последнее - если класть лям на 10 лет) И куча возможных комиссий (за ведение счета и т.д.). Инфляция в США в 2017 - 2,11% .........
ОтакоЄ
это ни о чём , не корректное сравнение , там граждане на другом приумножают средства - фондовый рынок , там в банках деньги просто хранят . В отличии от нашей ситуации .
Там в банках можно получать по сберегательным счётам 2.35% годовых в американской валюте со свободным пополнением и снятием без месячных абонплат и гарантией $100.000
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Екс-банкір отримав 9 років за привласнення коштів клієнтів
У Львові за привласнення коштів клієнтів засуджено колишнього керівника відділу банку.
Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції.
Правоохоронці встановили, що керівник відділу роздрібного бізнесу банківської установи ініціювала у електронній системі банку дострокове розірвання договорів строкового банківського вкладу, укладеного між фінансовою установою та клієнтами.
"Надалі зловмисниця від імені більш ніж двадцяти вкладників підробила заяви на видачу готівки, яку сама ж отримала в касі банку, привласнила їх та використала на власні потреби", - йдеться у повідомленні.
Встановлено незаконне заволодіння коштами клієнтів банку в сумі 1,2 млн гривень, 183,2 тисячі доларів та 51 тисячу євро.
Зловмисниці було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3,4,5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.4 ст.358 (підроблення документів) КК України та обвинувальний акт скеровано на розгляд в суд.
"Суд засудив підозрювану до 9 років позбавлення волі із позбавленням права займати посади, пов'язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією майна", - повідомляє прес-служба.
Як наголошується, завдані збитки банк відшкодував клієнтам у повному обсязі.