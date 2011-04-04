ihorsic
Вам сюди P2P кредитование Якщо коротко, то не варто.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 гру, 2018 23:18
ihorsic
Вам сюди P2P кредитование Якщо коротко, то не варто.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 гру, 2018 01:48
Спасибо! Прочитал. Да, действительно не стоит.
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