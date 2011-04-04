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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 346347348349
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:18

ihorsic
Вам сюди P2P кредитование Якщо коротко, то не варто.
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Спасибо! Прочитал. Да, действительно не стоит.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 04:28

  greenozon написав:
  ihorsic написав:Судя по таким % на гривну девал не загорами


бувало і більше
26-28% грн
і 12-13 в валюті :)

Є ще куди рости!


Если мне не изменяет память, такие проценты были уже после девала 2015г. Но в те времена коммуналочка с Фидо вообще приносила 50%+ Некоторые банки компенсировали налоги на депозит. Задорные были времена, и рисков для гривни было куда меньше, чем сейчас!

Нынче выкосили частные пирамиды, по которым хоть гарантии были, и строят государственную пирамиду ОВГЗ, а кирпичики для нее носят "пересични" за 14% чистыми (в лучшем случае). Но гарантий по ней никаких нет. В случае чего впарят КОВГЗ и отдыхайте шановни пару лет, как уже бывало в 98г.
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