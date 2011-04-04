ihorsic
Вам сюди P2P кредитование Якщо коротко, то не варто.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 гру, 2018 23:18
ihorsic
Вам сюди P2P кредитование Якщо коротко, то не варто.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 гру, 2018 01:48
Спасибо! Прочитал. Да, действительно не стоит.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Сер 26 гру, 2018 04:28
Если мне не изменяет память, такие проценты были уже после девала 2015г. Но в те времена коммуналочка с Фидо вообще приносила 50%+ Некоторые банки компенсировали налоги на депозит. Задорные были времена, и рисков для гривни было куда меньше, чем сейчас!
Нынче выкосили частные пирамиды, по которым хоть гарантии были, и строят государственную пирамиду ОВГЗ, а кирпичики для нее носят "пересични" за 14% чистыми (в лучшем случае). Но гарантий по ней никаких нет. В случае чего впарят КОВГЗ и отдыхайте шановни пару лет, как уже бывало в 98г.
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Если вдруг всё же захотите испытать удачу, то закиньте минимальную ставку 500 грн и узнаете тенденцию на рынке кредитных продуктов.
Если быть серьезно, то многие вещи в проекте не доведены до ума. Если заемщик не отдаёт деньгу, то ты можешь только попрощаться со своими деньгами... Аналогично и в реальном мире, когда даешь займ знакомым, друзьям.
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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