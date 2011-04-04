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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 346347348349
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:18

ihorsic
Вам сюди P2P кредитование Якщо коротко, то не варто.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 01:48

Спасибо! Прочитал. Да, действительно не стоит.
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ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 04:28

  greenozon написав:
  ihorsic написав:Судя по таким % на гривну девал не загорами


бувало і більше
26-28% грн
і 12-13 в валюті :)

Є ще куди рости!


Если мне не изменяет память, такие проценты были уже после девала 2015г. Но в те времена коммуналочка с Фидо вообще приносила 50%+ Некоторые банки компенсировали налоги на депозит. Задорные были времена, и рисков для гривни было куда меньше, чем сейчас!

Нынче выкосили частные пирамиды, по которым хоть гарантии были, и строят государственную пирамиду ОВГЗ, а кирпичики для нее носят "пересични" за 14% чистыми (в лучшем случае). Но гарантий по ней никаких нет. В случае чего впарят КОВГЗ и отдыхайте шановни пару лет, как уже бывало в 98г.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  ihorsic написав:Хто з Вас пробував інвестувати в альтернативу банківських депозитам ФИН ХАБ?
Если вдруг всё же захотите испытать удачу, то закиньте минимальную ставку 500 грн и узнаете тенденцию на рынке кредитных продуктов.

Если быть серьезно, то многие вещи в проекте не доведены до ума. Если заемщик не отдаёт деньгу, то ты можешь только попрощаться со своими деньгами... Аналогично и в реальном мире, когда даешь займ знакомым, друзьям.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  MASolomko написав:Если заемщик не отдаёт деньгу

Він жертвує кредитною історією.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  MASolomko написав:Если быть серьезно, то многие вещи в проекте не доведены до ума. Если заемщик не отдаёт деньгу, то ты можешь только попрощаться со своими деньгами... Аналогично и в реальном мире, когда даешь займ знакомым, друзьям.

ФХ стверджує, що передає на колекшн. Є описані випадки повернення боргів після прострочення з комісією за колекшн. З іншого боку, ефективність такої процедури схоже доволі низька, тому є багато випадків тривалого прострочення з туманними перспективами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:13

В "Банк инвестиций и сбережений" акция до 31 января 2019 включительно.
По гривне 20,19%
По доллару +2,019 к действующей ставке.
Только для клиентов БИСа и только для новых депозитов.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:В "Банк инвестиций и сбережений" акция до 31 января 2019 включительно.
По гривне 20,19%
По доллару +2,019 к действующей ставки.
Только для клиентов БИСа и только для новых депозитов.

ну от так усєгда, може продовжать таки на січень...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:52

  chipmunk написав:
  lubopytnaya написав:В "Банк инвестиций и сбережений" акция до 31 января 2019 включительно.
По гривне 20,19%
По доллару +2,019 к действующей ставки.
Только для клиентов БИСа и только для новых депозитов.

ну от так усєгда, може продовжать таки на січень...

январь - це січень

p.s. Акційна пропозиція для вкладу «Стабільний UAH» - в перші 30 днів Договору процентна ставка = 20,19% (річних).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:16

  klug написав:p.s. Акційна пропозиція для вкладу «Стабільний UAH» - в перші 30 днів Договору процентна ставка = 20,19% (річних).


А в остальные в зависимости от срока 13,5%-16% , ага , ищите дураков и дальше :mrgreen:
Живите своим умом!
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