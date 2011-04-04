Чесні 20,19? Які деталі?
Термін, виплата, поповнення?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:40
Чесні 20,19? Які деталі?
Термін, виплата, поповнення?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:09
тоді би із ВТБ менше перепало би Фонду грабування,
може хоть перед виборами "покращать" на сотку папіру
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:14
а хто триматиме під 14.25% гривні, коли основна маса банків дає біля 17%?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:56
Открою тайну про Ощад, всем крупнякам дают индивидуальные ставки почти на уровне рынка ( чуть ниже конечно но выше чем в прайсе ) Так что крупняк никуда не рыпается .А насчет оттока то я за 1-2-3 кварталы его не видел, где Гудман его увидел это вопрос. Я смотрел квартальный баланс.
Живите своим умом!
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