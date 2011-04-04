Чесні 20,19? Які деталі?
Термін, виплата, поповнення?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:40
Чесні 20,19? Які деталі?
Термін, виплата, поповнення?
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Додано: Сер 26 гру, 2018 18:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:09
тоді би із ВТБ менше перепало би Фонду грабування,
може хоть перед виборами "покращать" на сотку папіру
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:14
а хто триматиме під 14.25% гривні, коли основна маса банків дає біля 17%?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:56
Открою тайну про Ощад, всем крупнякам дают индивидуальные ставки почти на уровне рынка ( чуть ниже конечно но выше чем в прайсе ) Так что крупняк никуда не рыпается .А насчет оттока то я за 1-2-3 кварталы его не видел, где Гудман его увидел это вопрос. Я смотрел квартальный баланс.
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:24
Re: Байки про банки і не тільки....
Нет там таких тайн. У меня было немало денег и был старый депозит по 15,75 + 0,25 лояльности. Никто и не зикнулся - вот мол давайте Вам дадим.
Их вполне устраивало мариновать МОИ деньги под СВОИ слезные проценты. Время сейчас такое - ДЕНЬГИ ДАВАЙ, все любят деньги.
Я говорил отток за 4 квартал. Вам на все вопросы даст ответы Пышный. Уже начинает давать - все у него токсично, все нужно списать с баланса - давайте деньги , давайте побольше.
Не спорю , есть отделения, где идет тесное сотрудничество - в моем регионе такого не наблюдается. На нет и суда нет - все вынул и распихал по соседним банкам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:42
Понимаете как-то нет повода доверять вашим словам. Если бы у вас была информация от ТОП менеджеров банка, тогда вы бы могли и ставку премиальную получить.
А так получается вам какой-то маленький менеджер это рассказал вы сразу сделали вывод по всему банку.
И еще пожалуйста уточните что в вашем понимании отток за квартал.
-1%
-5%
-10%
???
Живите своим умом!
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:03
zzzzzz
я не аналитиг, а обыватель. Каждый верует в свое божество и им же руководствуется.
Мне мое шепнуло - пора. А отток будет в статистике , как захотят так ее и предоставят.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:10
Re: Байки про банки і не тільки....
1) ваше уявлення про істотний депозит може значно відрізнятися від уявлення Ощаду;
2) робити висновок з одного епізодичного випадку про увесь банк дійсно не дуже коректно. Зустріти ледащо на зарплаті у держ. структурі не така вже і дивина.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:17
крупняк, це скільки Фондів?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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