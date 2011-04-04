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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 348349350351>
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:40

  lubopytnaya написав:В "Банк инвестиций и сбережений" акция до 31 января 2019 включительно.
По гривне 20,19%
По доллару +2,019 к действующей ставке.
Только для клиентов БИСа и только для новых депозитов.

Чесні 20,19? Які деталі?
Термін, виплата, поповнення?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Чесні 20,19? Які деталі?
выше уже написали .. :mrgreen:
Боня
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:09

  Surfer написав:А что слышно по поводу поднятия лимита сумм выплат фонда , в конце года обещали подать уже оформленную законодательную инициативу - но что то никаких телодвижений не видно ?

тоді би із ВТБ менше перепало би Фонду грабування,
може хоть перед виборами "покращать" на сотку папіру
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:14

  Goodman написав:
  J написав:а сколько у них обязательств?
сколько они должны физлицам + юрлицам ?


Так глубоко не задумывался , боюсь будет голова болеть.
Выбрал меньшую из зол - все вытянул с Ощада и Привата и занес в Укрексим.
Отток депо за 4 квартал 2018 году в Ощаде НЕИМОВЕРНЫЙ.

а хто триматиме під 14.25% гривні, коли основна маса банків дає біля 17%?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:56

  flyman написав:
  Goodman написав:
  J написав:а сколько у них обязательств?
сколько они должны физлицам + юрлицам ?


Так глубоко не задумывался , боюсь будет голова болеть.
Выбрал меньшую из зол - все вытянул с Ощада и Привата и занес в Укрексим.
Отток депо за 4 квартал 2018 году в Ощаде НЕИМОВЕРНЫЙ.

а хто триматиме під 14.25% гривні, коли основна маса банків дає біля 17%?


Открою тайну про Ощад, всем крупнякам дают индивидуальные ставки почти на уровне рынка ( чуть ниже конечно но выше чем в прайсе ) Так что крупняк никуда не рыпается .А насчет оттока то я за 1-2-3 кварталы его не видел, где Гудман его увидел это вопрос. Я смотрел квартальный баланс.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:Открою тайну про Ощад, всем крупнякам дают индивидуальные ставки почти на уровне рынка ( чуть ниже конечно но выше чем в прайсе ) Так что крупняк никуда не рыпается .А насчет оттока то я за 1-2-3 кварталы его не видел, где Гудман его увидел это вопрос. Я смотрел квартальный баланс.


Нет там таких тайн. У меня было немало денег и был старый депозит по 15,75 + 0,25 лояльности. Никто и не зикнулся - вот мол давайте Вам дадим.
Их вполне устраивало мариновать МОИ деньги под СВОИ слезные проценты. Время сейчас такое - ДЕНЬГИ ДАВАЙ, все любят деньги.
Я говорил отток за 4 квартал. Вам на все вопросы даст ответы Пышный. Уже начинает давать - все у него токсично, все нужно списать с баланса - давайте деньги , давайте побольше.

Не спорю , есть отделения, где идет тесное сотрудничество - в моем регионе такого не наблюдается. На нет и суда нет - все вынул и распихал по соседним банкам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:42

  Goodman написав: Я говорил отток за 4 квартал. Вам на все вопросы даст ответы Пышный. Уже начинает давать - все у него токсично, все нужно списать с баланса - давайте деньги , давайте побольше.

Не спорю , есть отделения, где идет тесное сотрудничество - в моем регионе такого не наблюдается. На нет и суда нет - все вынул и распихал по соседним банкам.



Понимаете как-то нет повода доверять вашим словам. Если бы у вас была информация от ТОП менеджеров банка, тогда вы бы могли и ставку премиальную получить.
А так получается вам какой-то маленький менеджер это рассказал вы сразу сделали вывод по всему банку.
И еще пожалуйста уточните что в вашем понимании отток за квартал.
-1%
-5%
-10%
???
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:03

zzzzzz

я не аналитиг, а обыватель. Каждый верует в свое божество и им же руководствуется.
Мне мое шепнуло - пора. А отток будет в статистике , как захотят так ее и предоставят.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Нет там таких тайн. У меня было немало денег и был старый депозит по 15,75 + 0,25 лояльности. Никто и не зикнулся - вот мол давайте Вам дадим.
Их вполне устраивало мариновать МОИ деньги под СВОИ слезные проценты. Время сейчас такое - ДЕНЬГИ ДАВАЙ, все любят деньги.

1) ваше уявлення про істотний депозит може значно відрізнятися від уявлення Ощаду;
2) робити висновок з одного епізодичного випадку про увесь банк дійсно не дуже коректно. Зустріти ледащо на зарплаті у держ. структурі не така вже і дивина.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:17

  zzzzzz написав:Открою тайну про Ощад, всем крупнякам дают индивидуальные ставки почти на уровне рынка ( чуть ниже конечно но выше чем в прайсе ) Так что крупняк никуда не рыпается .А насчет оттока то я за 1-2-3 кварталы его не видел, где Гудман его увидел это вопрос. Я смотрел квартальный баланс.

крупняк, це скільки Фондів?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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