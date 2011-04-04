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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:18
klug написав:
2) робити висновок з одного епізодичного випадку про увесь банк дійсно не дуже коректно. Зустріти ледащо на зарплаті у держ. структурі не така вже і дивина.
Скорее всего политика банка. Каждый, кто был бы поставлен на место "ледащо" зробив би таке саме. Депозитный ресурс должен быть не дорогой.
Я уже научился отделять "мои уявлення" и "уявлення Ощаду" , это как котлеты и мухи. Спрыгивать с 18,25 до 14,25 и выполнить квест "Мой депозит+" вне сферы моего понимания.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 26 гру, 2018 22:26
Пишний готує ОБ до Фонду в 2019
так що двіж почнеться знатний
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greenozon
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Додано: Сер 26 гру, 2018 22:27
Goodman написав: klug написав:
2) робити висновок з одного епізодичного випадку про увесь банк дійсно не дуже коректно. Зустріти ледащо на зарплаті у держ. структурі не така вже і дивина.
Скорее всего политика банка. Каждый, кто был бы поставлен на место "ледащо" зробив би таке саме. Депозитный ресурс должен быть не дорогой.
Я уже научился отделять "мои уявлення" и "уявлення Ощаду" , это как котлеты и мухи. Спрыгивать с 18,25 до 14,25 и выполнить квест "Мой депозит+" вне сферы моего понимания.
зззззз, мабуть, натякає, що тре занести, як мінімум кілька ляміків, і що вище "стандартної" ставки поділити із заввідділення (аля відкатік)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 26 гру, 2018 22:44
flyman написав:
зззззз, мабуть, натякає, що тре занести, як мінімум кілька ляміків, і що вище "стандартної" ставки поділити із заввідділення (аля відкатік)
НЭТ, лучше я мир посмотрю, да побуваю в пяти новых банках , чем буду сидеть в одном и думать, что у Хста за пазухой. Мир смотреть интереснее.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 26 гру, 2018 22:47
greenozon написав:
Пишний готує ОБ до Фонду в 2019
так що двіж почнеться знатний
Если жирные коты разбегутся, прийдётся опять клянчить докап из бюджета
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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