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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:18
klug написав:
2) робити висновок з одного епізодичного випадку про увесь банк дійсно не дуже коректно. Зустріти ледащо на зарплаті у держ. структурі не така вже і дивина.
Скорее всего политика банка. Каждый, кто был бы поставлен на место "ледащо" зробив би таке саме. Депозитный ресурс должен быть не дорогой.
Я уже научился отделять "мои уявлення" и "уявлення Ощаду" , это как котлеты и мухи. Спрыгивать с 18,25 до 14,25 и выполнить квест "Мой депозит+" вне сферы моего понимания.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 26 гру, 2018 22:26
Пишний готує ОБ до Фонду в 2019
так що двіж почнеться знатний
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greenozon
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Додано: Сер 26 гру, 2018 22:27
Goodman написав: klug написав:
2) робити висновок з одного епізодичного випадку про увесь банк дійсно не дуже коректно. Зустріти ледащо на зарплаті у держ. структурі не така вже і дивина.
Скорее всего политика банка. Каждый, кто был бы поставлен на место "ледащо" зробив би таке саме. Депозитный ресурс должен быть не дорогой.
Я уже научился отделять "мои уявлення" и "уявлення Ощаду" , это как котлеты и мухи. Спрыгивать с 18,25 до 14,25 и выполнить квест "Мой депозит+" вне сферы моего понимания.
зззззз, мабуть, натякає, що тре занести, як мінімум кілька ляміків, і що вище "стандартної" ставки поділити із заввідділення (аля відкатік)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 26 гру, 2018 22:44
flyman написав:
зззззз, мабуть, натякає, що тре занести, як мінімум кілька ляміків, і що вище "стандартної" ставки поділити із заввідділення (аля відкатік)
НЭТ, лучше я мир посмотрю, да побуваю в пяти новых банках , чем буду сидеть в одном и думать, что у Хста за пазухой. Мир смотреть интереснее.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 26 гру, 2018 22:47
greenozon написав:
Пишний готує ОБ до Фонду в 2019
так що двіж почнеться знатний
Если жирные коты разбегутся, прийдётся опять клянчить докап из бюджета
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:49
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
Пишний готує ОБ до Фонду в 2019
так що двіж почнеться знатний
Если жирные коты разбегутся, прийдётся опять клянчить докап из бюджета
и куда побегут? опять в недвигу?
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change_pm
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:54
change_pm написав:
и куда побегут? опять в недвигу?
В наличную валюту, в недвигу в теплых краях
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:56
Отвечаю сразу всем.
Понятие крупный клиент Ощада никто не афиширует. Это не публичная информация.
Знаю что есть закрытое ВИП отделение на Воздвиженке, они обслуживают клиентов у кого от 2,5 млн.грн , исходя из этой информации можно сделать предположение о понятии ВИПа.
Никто никаких откатов никому не платит ( ну коробка конфет не в счет ) Нач.отделения сам заинтересован в приросте клиентов он за это годовую премию получает.
Отток клиентов конечно может быть, вот только парадокс в том что бежать-то некуда. Я анализировал баланс Привата, все знают что там ставки по валюте еще ниже, так вот парадокс в том что ставки снизили а нифига не уходят оттуда. Наоборот туда много ЧПшников и мелкого бизнеса потянулось.
И поповоду снижения лимита в Ощаде , да его могут снизить , и что ? Крупные вкладчики давно уже на лимит Фонда не смотрят.
И куда переходить из Ощада ? В Приват,Эксим, так там то же лимит в 200, и смысл переходить ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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