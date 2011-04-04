Додано: Сер 26 гру, 2018 23:56

Отвечаю сразу всем.



Понятие крупный клиент Ощада никто не афиширует. Это не публичная информация.

Знаю что есть закрытое ВИП отделение на Воздвиженке, они обслуживают клиентов у кого от 2,5 млн.грн , исходя из этой информации можно сделать предположение о понятии ВИПа.



Никто никаких откатов никому не платит ( ну коробка конфет не в счет ) Нач.отделения сам заинтересован в приросте клиентов он за это годовую премию получает.



Отток клиентов конечно может быть, вот только парадокс в том что бежать-то некуда. Я анализировал баланс Привата, все знают что там ставки по валюте еще ниже, так вот парадокс в том что ставки снизили а нифига не уходят оттуда. Наоборот туда много ЧПшников и мелкого бизнеса потянулось.



И поповоду снижения лимита в Ощаде , да его могут снизить , и что ? Крупные вкладчики давно уже на лимит Фонда не смотрят.



И куда переходить из Ощада ? В Приват,Эксим, так там то же лимит в 200, и смысл переходить ?

Живите своим умом!