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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:01

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:И куда переходить из Ощада ? В Приват,Эксим, так там то же лимит в 200, и смысл переходить ?

Ну если для Привата 200к остаётся актуальным лимитом, то Эксим вряд ли попадёт в Фонд


Вероятность попадания в Фонд Эксима,Привата, Ощада одинаковая.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:16

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:и куда побегут? опять в недвигу?

В наличную валюту, в недвигу в теплых краях


я тут новую тему открыл - Інвестуємо в нерухомість закордоном - в связи с вышеназваным, заходите все, долучайтесь до розмови.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:33

change_pm
давайте посилання
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:41

https://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/ ... na-griven/


Поліцейські викрили керівницю банку у вимаганні близько мільйона гривень


Хтось знає який це банк?
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:54

  greenozon написав:https://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/policzejski-vikrili-kerivniczyu-banku-u-vimaganni-blizko-miljona-griven/


Поліцейські викрили керівницю банку у вимаганні близько мільйона гривень


Хтось знає який це банк?

В визитнице на столе - визитка в стиле Эксима (но это не точно, плохо видно)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:05

Вкладчик1234

А что еще делать в гос банке ?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:В визитнице на столе - визитка в стиле
ВТБ или ТАС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:27

Re: Байки про банки і не тільки....

субсидианты,крепитесь!
https://www.capital.ua/ru/news/122497-v ... a-subsidiy

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/5-golovn ... i-subsidij
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:47

  greenozon написав:https://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/policzejski-vikrili-kerivniczyu-banku-u-vimaganni-blizko-miljona-griven/


Поліцейські викрили керівницю банку у вимаганні близько мільйона гривень


Хтось знає який це банк?


думаю Ощад,хто ще?
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:48

  Мизантрóп написав:субсидианты,крепитесь!
https://www.capital.ua/ru/news/122497-v ... a-subsidiy

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/5-golovn ... i-subsidij


Чому? Давно потрібно було монетизувати субсидії. Також всі пільги, проїзд.
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