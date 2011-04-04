Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:01
Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
И куда переходить из Ощада ? В Приват,Эксим, так там то же лимит в 200, и смысл переходить ?
Ну если для Привата 200к остаётся актуальным лимитом, то Эксим вряд ли попадёт в Фонд
Вероятность попадания в Фонд Эксима,Привата, Ощада одинаковая.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 27 гру, 2018 12:16
Вкладчик1234 написав: change_pm написав:
и куда побегут? опять в недвигу?
В наличную валюту,
в недвигу в теплых краях
я тут новую тему открыл -
Інвестуємо в нерухомість закордоном
- в связи с вышеназваным, заходите все, долучайтесь до розмови.
change_pm
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Додано: Чет 27 гру, 2018 12:33
change_pm давайте посилання
greenozon
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Додано: Чет 27 гру, 2018 12:41
https://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/ ... na-griven/
Поліцейські викрили керівницю банку у вимаганні близько мільйона гривень
Хтось знає який це банк?
greenozon
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Додано: Чет 27 гру, 2018 12:54
greenozon написав:
https://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/policzejski-vikrili-kerivniczyu-banku-u-vimaganni-blizko-miljona-griven/
Поліцейські викрили керівницю банку у вимаганні близько мільйона гривень
Хтось знає який це банк?
В визитнице на столе - визитка в стиле Эксима (но это не точно, плохо видно)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:05
Вкладчик1234 А что еще делать в гос банке ?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:11
Вкладчик1234 написав:
В визитнице на столе - визитка в стиле
ВТБ или ТАС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:27
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:47
greenozon написав:
https://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/policzejski-vikrili-kerivniczyu-banku-u-vimaganni-blizko-miljona-griven/
Поліцейські викрили керівницю банку у вимаганні близько мільйона гривень
Хтось знає який це банк?
думаю Ощад,хто ще?
Ethereum
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:48
Чому? Давно потрібно було монетизувати субсидії. Також всі пільги, проїзд.
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jay2004
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