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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 гру, 2018 15:08
jay2004 написав:
Чому? Давно потрібно було монетизувати субсидії. Також всі пільги, проїзд.
"3. Як відбуватиметься оплата комуналки?
Все відбуватиметься автоматично. Щомісяця надавачі комунальних послуг для Ощадбанку формуватимуть онлайн-платіжку субсидіанта. Банк згідно з наданою інформацією перераховуватиме їм субсидію. Про це та про те, скільки залишається заплатити за комуналку, Ощадбанк одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням."
И какая разница субсидируемому как будет субсидия даваться? Была строка в платежке, сейчас будет счет к которому нет доступа и распоряжаться деньгами он не может. Дать ощаду кучу денег7 Разве что.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:30
Мизантрóп написав:
субсидианты,крепитесь!
Все закономерно, пенсионеры выясняя что-то обивали пороги отделов соцзащиты, теперь подобное будет еще и в Ощаде.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:41
jay2004 написав:
Чому?
тому! оплата за счет субсидии будет меньше на сумму комиссии за обслуживание этой богодельни в ощАде.С ощАдом не расставайся!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:43
Появился какой-то новый инструмент для пополнения капиталаhttps://news.finance.ua/ru/news/-/44131 ... sii-bankov
но текст как-то непонятно написан.
Я правильно понимаю, что это разновидность субдолга с увеличенным сроком привлечения и автоматической конвертацией в акции в случае большого шухера?
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:44
ruvex написав:
Все закономерно
ожидал тоже,тут грех не присосаться кровосисе.Фронтовик (народный) ввел субсидии,рыжий тоже пилит,а фронтовик Пышка перельет с одного госкармана в другой.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Чет 27 гру, 2018 16:12
Мизантрóп написав: jay2004 написав:
Чому?
тому! оплата за счет субсидии будет меньше на сумму комиссии за обслуживание этой богодельни в ощАде.С ощАдом не расставайся!
Ну и сейчас платят от 1 грн. до 7 грн.!!! комиса за одну платёжку... Как бы)
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