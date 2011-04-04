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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 350351352353
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:08

  jay2004 написав:
  Мизантрóп написав:субсидианты,крепитесь!
https://www.capital.ua/ru/news/122497-v ... a-subsidiy

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/5-golovn ... i-subsidij


Чому? Давно потрібно було монетизувати субсидії. Також всі пільги, проїзд.


"3. Як відбуватиметься оплата комуналки?

Все відбуватиметься автоматично. Щомісяця надавачі комунальних послуг для Ощадбанку формуватимуть онлайн-платіжку субсидіанта. Банк згідно з наданою інформацією перераховуватиме їм субсидію. Про це та про те, скільки залишається заплатити за комуналку, Ощадбанк одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням."

И какая разница субсидируемому как будет субсидия даваться? Была строка в платежке, сейчас будет счет к которому нет доступа и распоряжаться деньгами он не может. Дать ощаду кучу денег7 Разве что.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  Мизантрóп написав:субсидианты,крепитесь!

Все закономерно, пенсионеры выясняя что-то обивали пороги отделов соцзащиты, теперь подобное будет еще и в Ощаде.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:41

  jay2004 написав:
  Мизантрóп написав:субсидианты,крепитесь!
https://www.capital.ua/ru/news/122497-v ... a-subsidiy

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/5-golovn ... i-subsidij


Чому?

тому! оплата за счет субсидии будет меньше на сумму комиссии за обслуживание этой богодельни в ощАде.С ощАдом не расставайся!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:43

Интересная новость

Появился какой-то новый инструмент для пополнения капитала
https://news.finance.ua/ru/news/-/44131 ... sii-bankov
но текст как-то непонятно написан.
Я правильно понимаю, что это разновидность субдолга с увеличенным сроком привлечения и автоматической конвертацией в акции в случае большого шухера?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:Все закономерно
ожидал тоже,тут грех не присосаться кровосисе.Фронтовик (народный) ввел субсидии,рыжий тоже пилит,а фронтовик Пышка перельет с одного госкармана в другой.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:12

  Мизантрóп написав:
  jay2004 написав:
  Мизантрóп написав:субсидианты,крепитесь!
https://www.capital.ua/ru/news/122497-v ... a-subsidiy

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/5-golovn ... i-subsidij


Чому?

тому! оплата за счет субсидии будет меньше на сумму комиссии за обслуживание этой богодельни в ощАде.С ощАдом не расставайся!


Ну и сейчас платят от 1 грн. до 7 грн.!!! комиса за одну платёжку... Как бы)
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jay2004
 
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