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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 351352353354>
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:08

  jay2004 написав:
  Мизантрóп написав:субсидианты,крепитесь!
https://www.capital.ua/ru/news/122497-v ... a-subsidiy

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/5-golovn ... i-subsidij


Чому? Давно потрібно було монетизувати субсидії. Також всі пільги, проїзд.


"3. Як відбуватиметься оплата комуналки?

Все відбуватиметься автоматично. Щомісяця надавачі комунальних послуг для Ощадбанку формуватимуть онлайн-платіжку субсидіанта. Банк згідно з наданою інформацією перераховуватиме їм субсидію. Про це та про те, скільки залишається заплатити за комуналку, Ощадбанк одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням."

И какая разница субсидируемому как будет субсидия даваться? Была строка в платежке, сейчас будет счет к которому нет доступа и распоряжаться деньгами он не может. Дать ощаду кучу денег7 Разве что.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  Мизантрóп написав:субсидианты,крепитесь!

Все закономерно, пенсионеры выясняя что-то обивали пороги отделов соцзащиты, теперь подобное будет еще и в Ощаде.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:41

  jay2004 написав:
  Мизантрóп написав:субсидианты,крепитесь!
https://www.capital.ua/ru/news/122497-v ... a-subsidiy

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/5-golovn ... i-subsidij


Чому?

тому! оплата за счет субсидии будет меньше на сумму комиссии за обслуживание этой богодельни в ощАде.С ощАдом не расставайся!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:43

Интересная новость

Появился какой-то новый инструмент для пополнения капитала
https://news.finance.ua/ru/news/-/44131 ... sii-bankov
но текст как-то непонятно написан.
Я правильно понимаю, что это разновидность субдолга с увеличенным сроком привлечения и автоматической конвертацией в акции в случае большого шухера?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:Все закономерно
ожидал тоже,тут грех не присосаться кровосисе.Фронтовик (народный) ввел субсидии,рыжий тоже пилит,а фронтовик Пышка перельет с одного госкармана в другой.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:12

  Мизантрóп написав:
  jay2004 написав:
  Мизантрóп написав:субсидианты,крепитесь!
https://www.capital.ua/ru/news/122497-v ... a-subsidiy

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/5-golovn ... i-subsidij


Чому?

тому! оплата за счет субсидии будет меньше на сумму комиссии за обслуживание этой богодельни в ощАде.С ощАдом не расставайся!


Ну и сейчас платят от 1 грн. до 7 грн.!!! комиса за одну платёжку... Как бы)
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:10

Коллеги, помогите советом, кто занет!
Нужно перечислить на иностранную карту Виза 200 дол. Никогда не посылал за бугор. Для наших п2п сервисов есть разница, кто карту выпустил? Что можете посоветовать?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:14

  la9 написав:Коллеги, помогите советом, кто занет!
Нужно перечислить на иностранную карту Виза 200 дол. Никогда не посылал за бугор. Для наших п2п сервисов есть разница, кто карту выпустил? Что можете посоветовать?

зависит от донора и реципиента.
Пример https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... irect.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:18

la9

як варіант - Приват24

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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Ну и сейчас платят от 1 грн. до 7 грн.!!! комиса за одну платёжку... Как бы)
ну так пусть они и платят.А моему старцу приходило ххх.хх субсидии на счет поставщика,он без комис доплачивал необходимое.А будет драть теперь пышнота себе не за пуй
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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