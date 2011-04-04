Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Чому? Давно потрібно було монетизувати субсидії. Також всі пільги, проїзд.
"3. Як відбуватиметься оплата комуналки?
Все відбуватиметься автоматично. Щомісяця надавачі комунальних послуг для Ощадбанку формуватимуть онлайн-платіжку субсидіанта. Банк згідно з наданою інформацією перераховуватиме їм субсидію. Про це та про те, скільки залишається заплатити за комуналку, Ощадбанк одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням."
И какая разница субсидируемому как будет субсидия даваться? Была строка в платежке, сейчас будет счет к которому нет доступа и распоряжаться деньгами он не может. Дать ощаду кучу денег7 Разве что.
Появился какой-то новый инструмент для пополнения капитала https://news.finance.ua/ru/news/-/44131 ... sii-bankov но текст как-то непонятно написан. Я правильно понимаю, что это разновидность субдолга с увеличенным сроком привлечения и автоматической конвертацией в акции в случае большого шухера?
Коллеги, помогите советом, кто занет! Нужно перечислить на иностранную карту Виза 200 дол. Никогда не посылал за бугор. Для наших п2п сервисов есть разница, кто карту выпустил? Что можете посоветовать?
la9 написав:Коллеги, помогите советом, кто занет! Нужно перечислить на иностранную карту Виза 200 дол. Никогда не посылал за бугор. Для наших п2п сервисов есть разница, кто карту выпустил? Что можете посоветовать?