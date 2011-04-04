Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:36
zzzzzz написав: Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
И куда переходить из Ощада ? В Приват,Эксим, так там то же лимит в 200, и смысл переходить ?
Ну если для Привата 200к остаётся актуальным лимитом, то Эксим вряд ли попадёт в Фонд
Вероятность попадания в Фонд Эксима,Привата, Ощада одинаковая.
... и наименьшая по банковской системе, учитывая что только эти 3 банки в Украине являются "системно важливими"
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=66304085
Victor37
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