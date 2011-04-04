... и наименьшая по банковской системе, учитывая что только эти 3 банки в Украине являются "системно важливими"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:36
... и наименьшая по банковской системе, учитывая что только эти 3 банки в Украине являются "системно важливими"
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Соглашусь с Гудмэном. Аналогично, почти лям, хотя раньше и гораздо больше было, давеча под 18,5% закончивалось. Звонили, невнятно что то предлагали, видимо боялись за много предложить. Не впечатлило - на вынос, в симу немножко и по делу, правильно, я так думаю.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 21:38
щось провтикав, ось viewtopic.php?f=27&t=221862
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