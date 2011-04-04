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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 351352353354
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:36

  zzzzzz написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:И куда переходить из Ощада ? В Приват,Эксим, так там то же лимит в 200, и смысл переходить ?

Ну если для Привата 200к остаётся актуальным лимитом, то Эксим вряд ли попадёт в Фонд


Вероятность попадания в Фонд Эксима,Привата, Ощада одинаковая.

... и наименьшая по банковской системе, учитывая что только эти 3 банки в Украине являются "системно важливими"
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=66304085
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Соглашусь с Гудмэном. Аналогично, почти лям, хотя раньше и гораздо больше было, давеча под 18,5% закончивалось. Звонили, невнятно что то предлагали, видимо боялись за много предложить. Не впечатлило - на вынос, в симу немножко и по делу, правильно, я так думаю.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:38

  greenozon написав:change_pm
давайте посилання

щось провтикав, ось viewtopic.php?f=27&t=221862
change_pm
 
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