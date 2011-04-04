... и наименьшая по банковской системе, учитывая что только эти 3 банки в Украине являются "системно важливими"
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:36
... и наименьшая по банковской системе, учитывая что только эти 3 банки в Украине являются "системно важливими"
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Соглашусь с Гудмэном. Аналогично, почти лям, хотя раньше и гораздо больше было, давеча под 18,5% закончивалось. Звонили, невнятно что то предлагали, видимо боялись за много предложить. Не впечатлило - на вынос, в симу немножко и по делу, правильно, я так думаю.
*******
Додано: Чет 27 гру, 2018 21:38
щось провтикав, ось viewtopic.php?f=27&t=221862
Додано: Чет 27 гру, 2018 23:40
Національний банк розширює перелік даних, які мають оприлюднювати банки
Незабаром Національний банк на сторінці офіційного Інтернет-представництва та банки на власних веб-сайтах почнуть оприлюднювати щомісяця дані про:
· стан виконання банками нового нормативу LCR;
· розмір кредитного ризику за класами боржників банку;
· розподіл кредитів, в тому числі непрацюючих, у розрізі видів економічної діяльності позичальників;
· розподіл вкладів фізичних осіб у розрізі суми вкладів та кількості вкладників в іноземній та національній валюті та суму можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
Ці дані будуть публікуватися за звітний місяць – до 30 числа кожного місяця, наступного за звітним, за січень – до 28 лютого, за грудень – до 01 лютого наступного року.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:02
Мизантрóп
Образовавшимуся в 14 году неведомо что субсидии существовали с начала 2000-х годов.
|