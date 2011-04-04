RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 352353354355
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:чем нам грозит вот эта штука?

Нельзя больше будет быть рантье и получать субсидии.

По поводу исчезновения банковской тайны волноваться не стоит, ее давно нет. Как и любой другой.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 02.09.15
Подякував: 826 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Так наголошував міністр Рева, що ані наявність депозитів, ані кешбеки від кредиток не впливають на можливість отримання субсидій . Чи щось змінилося ?
maxprofit
 
Повідомлень: 760
З нами з: 19.11.08
Подякував: 736 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Банковский день в обычном режиме работы с 8:30 по 18:30 или 19:00?

Просто на сайте Привата график обычного банковского дня рисует до 19:00. А удлиненного до 20:30, банковский день должен увеличиться на 2 часа... Что не совпадает.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 566
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 352353354355
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 204935
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 73725
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 17867
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65908)
28.12.2018 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron