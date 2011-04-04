Нельзя больше будет быть рантье и получать субсидии.
По поводу исчезновения банковской тайны волноваться не стоит, ее давно нет. Как и любой другой.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Так наголошував міністр Рева, що ані наявність депозитів, ані кешбеки від кредиток не впливають на можливість отримання субсидій . Чи щось змінилося ?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:18
Re: Байки про банки і не тільки....
Банковский день в обычном режиме работы с 8:30 по 18:30 или 19:00?
Просто на сайте Привата график обычного банковского дня рисует до 19:00. А удлиненного до 20:30, банковский день должен увеличиться на 2 часа... Что не совпадает.
|