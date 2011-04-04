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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Так наголошував міністр Рева, що ані наявність депозитів, ані кешбеки від кредиток не впливають на можливість отримання субсидій . Чи щось змінилося ?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:18
Re: Байки про банки і не тільки....
Банковский день в обычном режиме работы с 8:30 по 18:30 или 19:00?
Просто на сайте Привата график обычного банковского дня рисует до 19:00. А удлиненного до 20:30, банковский день должен увеличиться на 2 часа... Что не совпадает.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Успокоил пенсионеров, хранящих небольшие заначки в банках.
Если увидят пару фондов в банках, найдут формулировку. По крайней мере будет повод проверить, откуда дровишки. Да и поменять недолго, уже много раз правила меняли.
Когда заявления расходятся с делами, я больше верю делам.
Ну и отследить покупки от 50К проще через банки.
ЗЫ Я сам не в восторге от жизни под микроскопом, хоть и прятать мне нечего, но когда небедные люди присасываются к социалке, мне откровенно противно, особенно в тех случаях, когда этим бравируют.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:15
Результати стрес-тестування банків
ПриватБанк докапіталізація не потрібна.
Райффайзен Банк Аваль / Raiffeisen Bank Aval докапіталізація не потрібна (очікувано)
OTP Bank, Україна докапіталізація не потрібна
Universal Bank Monobank потрібна докапіталізація на ₴470 млн до 1 квітня 2019
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ та ЗАОЩАДЖЕНЬ потрібна докапіталізація на ₴345 млн до 1 квітня 2019
Живите своим умом!
Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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