Вот еще данные по банкам которым нужна докапитализация.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 гру, 2018 09:38
Квесторе_поверніться
Вот еще данные по банкам которым нужна докапитализация.
Живите своим умом!
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:21
zzzzzz
НБУ оголосив, що розпочинає публікацію на своєму офіційному сайті річного плану інспекційних перевірок банків на 2019 рік.
Василь в игноре форева
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:28
из-за 1000грн субсидий такие сложности?
может наоборот закинуть на депо достаточно, чтобы профит покрывал текущие расходы
Василь в игноре форева
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:32
СТРЕС-ТЕСТ ВИЯВИВ ПОТРЕБУ ОЩАДБАНКУ ТА УКРЕКСІМБАНКУ В ДОКАП
перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в жовтні заявляла, що в рамках стрес-тесту за негативним економічним сценарієм було виявлено можливу потребу в докапіталізації на 17 млрд грн у двох держбанків: як зазначалося, вони повинні реалізувати план реструктуризації (до кінця 2019 року,
Таким чином, з урахуванням даних, які опублікували Приватбанк та Укргазбанк, виходить, що 17-мільярдна докапіталізація потрібна саме Ощадбанку та Укрексімбанку. Причому відповідна потреба проявиться в разі реалізації негативного економічного сценарію.
Василь в игноре форева
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:35
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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