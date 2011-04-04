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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 353354355356
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:38

Квесторе_поверніться

Вот еще данные по банкам которым нужна докапитализация.
https://finclub.net/news/banki-vpervye-nachali-raskryvat-potrebnost-v-kapitale.html?fbclid=IwAR2OEP87G6evI5qPo4bWDYtfDR6X7t76W1CwfyOLHNLsDTaa4eTcna16-Q4
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:21

zzzzzz
НБУ оголосив, що розпочинає публікацію на своєму офіційному сайті річного плану інспекційних перевірок банків на 2019 рік.

http://finbalance.com.ua/news/NBU-oprilyudniv-perelik-bankiv-yaki-perevirit-u-2019-rotsi
Василь в игноре форева
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:28

  Goodman написав:
  maxprofit написав:Так наголошував міністр Рева, що ані наявність депозитів, ані кешбеки від кредиток не впливають на можливість отримання субсидій . Чи щось змінилося ?


Самый денежный период - это зимний.
По этому периоду идет учет доходов за первые 2 квартала. порубил все кешбеки и Минфины до конца года и сплю спокойно. И Вам тоже советую.



из-за 1000грн субсидий такие сложности?
может наоборот закинуть на депо достаточно, чтобы профит покрывал текущие расходы :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:32

СТРЕС-ТЕСТ ВИЯВИВ ПОТРЕБУ ОЩАДБАНКУ ТА УКРЕКСІМБАНКУ В ДОКАП

перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в жовтні заявляла, що в рамках стрес-тесту за негативним економічним сценарієм було виявлено можливу потребу в докапіталізації на 17 млрд грн у двох держбанків: як зазначалося, вони повинні реалізувати план реструктуризації (до кінця 2019 року,
Таким чином, з урахуванням даних, які опублікували Приватбанк та Укргазбанк, виходить, що 17-мільярдна докапіталізація потрібна саме Ощадбанку та Укрексімбанку. Причому відповідна потреба проявиться в разі реалізації негативного економічного сценарію.

http://finbalance.com.ua/news/Oshchadbank-ta-Ukreksimbank-mayut-potrebu-v-dokapitalizatsi-na-17-mlrd-hrn---stres-test
Василь в игноре форева
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:35

prodigyотопление с водой,газом и светой около 2000.Чепуха,но увлекательно,пользуясь правом

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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